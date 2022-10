El amor en los tiempos de Camela

En una época donde todo se ataca y desprestigia, el amor no se va de rositas. Todo se cuestiona, y por tanto también el querer a alguien y el sentir mariposas. Pero no nos pueden quitar también eso. Y no lo sentencio yo, sino que quienes lo piden son unas de las voces que más han reflexionado sobre el amor (y también el desamor): «Por favor, que nunca desaparezca el romanticismo. Nosotros nos vamos a encargar de ello», dice a este diario Ángeles, uno de los dos pilares, junto a Dioni, de Camela. «Siempre hemos tenido mucho respeto a la hora de hacer las canciones, nunca nos hemos sobrepasado con las letras. Aunque el vocabulario no esté tan medido en las canciones de ahora, nosotros tenemos mucho cuidado», añade, a lo que su compañero aporta que «tenemos un estilo marcado desde nuestros comienzos, y son las canciones de amor y desamor. Siempre ponemos el foco a las cosas buenas de la vida». Y así lo han vuelto a hacer en su nuevo álbum, «Que la música te acompañe», que está disponible desde hoy.

El directo, la mejor medicina

No, no se equivocan si el título del disco les recuerda a «Star Wars», y es que en la propia carátula aparecen ambos artistas disfrazados de Qui-Gon Jinn y la princesa Leia. «Dioni es muy seguidor de esa saga, y se le ocurrió esa idea. Cada disco inédito que sacamos nos gusta lanzarlo con este tipo de cosas, como hicimos otra carátula de ‘’Grease’' o ‘’Piratas del Caribe’'», explica Ángeles. Se trata, por tanto, del primer álbum con temas inéditos que lanzan desde 2017 –en 2019 sacaron un recopilatorio–, y aseguran ambos que «todo ha cambiado muchísimo desde entonces». Estas doce nuevas canciones, creadas entre Ángeles y Rubén, el hijo de Dioni, se compusieron «una vez acabó lo más grave de la pandemia. No tenía la cabeza para componer, porque lo estaba pasando muy mal con todo lo que le estaba ocurriendo a la gente», dice Ángeles, quien ya asegura haberse recuperado del todo, y en el álbum está la prueba que confirma lo dicho.

Ángeles y Dioni FOTO: Gonzalo Pérez Mata La Razón

El tiempo vuela, y Camela lo sabe: llevan 28 años en la música, y continúan «haciendo lo que nos gusta hacer. Es una carrera cansada, pero cuando subes a un escenario y tienes a gente cantando contigo es la mejor medicina», explica Ángeles. Y ambos son tajantes a la hora de responder la gran pregunta: ¿Tiene Camela fecha de caducidad? «Nunca sabes lo que puede ocurrir», continúa la cantante, «pero mientras Dios nos dé salud y nuestros fans quieran, seguiremos haciendo lo que nos gusta». «Lo nuestro tiene su logro», añade Dioni, «llevamos 28 años demostrando que no somos lo que nos decían, que no somos pan para hoy y hambre para mañana. Y estamos aún más orgullosos porque hemos arrastrado el público de nuestros principios y ganado a nuevas generaciones, que siguen quedando atrapados con nuestra música». «Desde que comenzamos –continúa Ángeles-, nos decían que era muy curioso que viniesen a vernos padres, tíos, niños y abuelos. Algunos jóvenes se saben las canciones de hace 25 años mejor que nosotros. Y con eso te quedas en shock». Un fenómeno que nació en las gasolineras y que ya no distingue entre un Wizink y una verbena. No importa el tiempo que pase ni lo que ocurra, pues siempre nos quedará el amor de todas las canciones de Camela.