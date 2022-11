El cabaret de entreguerras de Ute Lemper en Gerona

La gran diva de la música alemana, Ute Lemper, ha aceptado la propuesta del festival Temporada Alta para crear junto a la orquesta gerundense GIO Symphonia un cabaret de entreguerras que verá la luz este próximo 11 de noviembre.

El director de esta formación sinfónica de Gerona, Francesc Prat, tuvo la idea en el marco de la línea de producción puesta en marcha hace años por el Temporada Alta que combina talento catalán e internacional. Apuesta que ha permitido que se creen éxitos como Historia de un jabalí (o algo de Ricardo), obra del dramaturgo y director uruguayo Gabriel Calderón con interpretación entre otros del actor Joan Carreras.

El turno esta vez es para la GIO Symphonia en combinación con Ute Lemper, que cuenta con más de treinta álbumes publicados durante cuarenta años de carrera musical. La formación de Prat con motivo de su décimo aniversario y el Auditorio de Gerona han producido en colaboración con el Temporada Alta este cabaret, que ofrece un repertorio de Erwin Schulhoff, Kurt Weill y Frank Eisler.

El planto principal es Schulhoff, un niño prodigio de raíces judías que emergió como compositor durante el primer tercio del siglo XX, un periodo de grandes cambios en Europa, y que murió en un campo de concentración en 1942.

La soprano alemana Ute Lemper, durante un recital en Madrid

Su Jazz Suite for Orchestra es la obra sobre la que Prat ha construido un diálogo entre la GIO Symphonia y Ute Lemper, que lo es también entre Schulhoff y Eisler.

El concierto está formado por seis partes y, según Prat, supone una "oportunidad" para su formación de crear una propuesta de este tipo de la mano de "una de las grandes figuras de la música de los últimos años, que ha destacado mundialmente por su estilo y su estética".

El director ha presentado esta semana el espectáculo junto a Ute Lemper, a la que ha agradecido su “buena predisposición” a aceptar su propuesta y a cederle sus ideas en el proceso creativo. “No es una acumulación de piezas, sino que hay un relato”, ha reivindicado Prat, quien considera que este cabaret permitirá al público gerundense descubrir a Schulhoff, un autor que asegura que “nunca” ha escuchado en Cataluña.

Ute Lemper ha explicado que el concierto comenzó con una idea que le transmitieron y ante la que se quedó intrigada, ya que tenía que ver con unos autores y una época, “la previa al nazismo y que fue prohibida después por el nazismo”, que había investigado. “Es algo que he estado explorando y que me interesa y me quedé intrigada con la idea de entrar en la música de Schulhoff, al que llevo mucho tiempo escuchando”, ha añadido.

De Eisler también ha destacado sus propuestas de cabaret, en las que aprecia “mucho mensaje antifascista”. La música del concierto apela, en su opinión, a conceptos como “racismo o antisemitismo”, que siguen siendo un problema hoy día y ante los que la gente “reclama libertad”, aunque quizá “de manera más comercial” en el mundo actual.