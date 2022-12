El Barrio: «La música está prostituida»

Con sombrero de ala planchada y corta, que le protege de todo contratiempo y temporal, «Selu» Figuereo, artísticamente conocido como El Barrio, acaba de lanzar un nuevo álbum de estudio. Al gaditano, la inspiración le desborda en otoño, y de las letras que escribió en plenas restricciones de la pandemia nace «Atemporal». A lo largo de 13 canciones y una instrumental, El Barrio saca a florecer su más pura esencia en la que el flamenco y el rock andaluz no pierden papel protagonista. Un disco cargado de sentimiento, con la nostalgia como guía y la inmutabilidad de su sello musical como punto de apoyo.

Vuelve con un álbum post pandémico, ¿cómo ha afrontado este proyecto?

La última gira la hice la mitad sin restricciones, y la otra con escenas muy esperpénticas. Ver a la gente sentada con mascarillas... eso no se aceptó muy bien en mi música, porque es para vivirla, escucharla. Y a través de ese tiempo estuve componiendo mis nuevas canciones.

¿Ha cambiado su percepción de la música tras esas vivencias?

Yo pienso que si has creado un sello musical y va bien, no debes tocarlo mucho ni hacer muchos experimentos, porque de lo único que he vivido toda mi vida es del rock andaluz y del flamenco. Así que no ha cambiado mucho, lo único que se ha modificado son las temáticas.

¿A qué le canta en «Atemporal»?

Es un disco, por lo pronto, muy nostálgico. Es en el que más me he implicado, puesto que toco en casi todos los temas la guitarra, las percusiones, algo de piano o de bajo. Nunca me he visto tan implicado como en este trabajo. También trae muchos pasajes antiguos. Cuando me di cuenta de que había frases que encajaban en los años que vivimos, me di cuenta de que mi música era atemporal. Porque puedo traer lo que hablaba en 1996 a 2022, y fíjate lo que ha llovido.

El artista gaditano José Luis Figuereo “El Barrio” presenta un nuevo trabajo bajo el titulo "Atemporal", con 13 temas inéditos. FOTO: Alberto R. Roldán La Razón

¿Cuál es la clave para que la música no envejezca?

Lo único que pretendo es que mi gente pueda, desde lo temporal de sus vidas, sentirse atemporal con mi música, y que la lleven a gala hasta cuando ellos quieran. Si amas algo, lo conviertes en atemporal en tu corazón.

¿Por qué cantarle a la nostalgia?

Va unida a los sentimientos, y éstos al amor, que es algo que hace falta en los tiempos que vivimos. Soy un escritor melancólico, me gusta mucho el otoño, soy más nostálgico que alegre.

¿Es fácil ser indiferente y mantener un estilo ante tantos estímulos que se dan hoy?

Como dijo el Che Guevara, voy a morir de pie antes que arrodillado. Mi música no la veo con las nuevas tendencias actuales. Llevo a gala lo que he hecho siempre, soy de la antigua escuela.

Lo que más me ha costado es soñar, y de lo que más me alegro es de que hoy día soy un soñador

¿Es la nueva escuela más conformista?

Para mi gusto, perdóname, la música está prostituida. Como dijo el maestro Paco de Lucía, la música está para empeñarla en el Monte de Piedad, porque no se puede vivir según las tendencias. Sería todo más verdadero si el artista se mostrara real. Si hace una clase de música, mañana cambian los estilos, y entonces hace otra clase de música, eso para mí es no saber dónde vas a poner el huevo. Eso no lo veo, pero sí que el artista luche por serlo, y que se mantenga.

¿En qué situación ubica al flamenco?

En este disco hay palos de flamenco, un par de bulerías, tangos... representa cómo veo yo e lgénero. Esta música fue siempre de ventas, tablaos, para un grupo minorista en el que el señorito pagaba al guitarrista para que tocara más tiempo. Ahora es Patrimonio de la Humanidad, y no veo que lo traten así. Quizá sea más exportado, pero no veo mucha cultura para lo que el flamenco se merece, no lo veo considerado como una música tan imprescindible.

¿Se debería cuidar más, tanto dentro como fuera de España?

Las raíces están aquí, entonces debería cuidarse más aquí. Para que la gente que quiera ser artista flamenco tenga un espacio donde crearse como músico.

El flamenco es Patrimonio de la Humanidad, pero no lo veo considerado como se merece

Y el rock andaluz, ¿también está subestimado?

Tuvo su movimiento en los 70, cuando era una música importante. Pero hoy en día ha bajado muchísimo, puesto que no ha tenido mucha oportunidad. Sea como sea, larga vida al rock andaluz.

FOTO: Alberto R. Roldán La Razón

¿Qué balance hace de su carrera con este nuevo álbum entre manos?

Ha sido una carrera larga y dura. Si me encuentro con fuerzas y todavía me reclaman, estaré ahí. Aunque creo que una retirada a tiempo es una victoria. Pero no estoy cansado, y menos ahora que presento esto con una nueva ilusión.

¿De qué esfuerzo se alegra más?

Lo que más me ha costado es soñar, y de lo que más me alegro es de que soy un soñador. Es impresionante hacer lo que querías desde niño, tiene un mérito bastante bonito.