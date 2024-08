Aerosmith se retira de los escenarios

Ha sido una decisión "desgarradora y difícil, pero necesaria". Con estas palabras, la legendaria banda de rock estadounidense Aerosmith anuncia su retirada de los escenarios (pero no su disolución). La voz de su líder, Steven Tyler, ha dicho basta.

El cantante, de 76 años, se lesionó las cuerdas vocales durante un espectáculo el 9 de septiembre de 2023 en el UBS Arena en Long Island. La banda decidió entonces posponer la gira hasta este año. "Me parte el corazón no poder estar con Aerosmith, mis hermanos y los increíbles Black Crowes, tocando con los mejores fans del mundo", dijo Tyler en ese momento. "¡Prometo que volveremos tan pronto como podamos!" Finalmente, la lesión ha resultado más grave de lo que se pensaba, ya que sufre fractura de laringe, además del daño en las cuerdas vocales. "Le hemos visto luchar a pesar de contar con el mejor equipo médico a su lado. Tristemente, está claro que no es posible una recuperación completa de su lesión vocal", ha transmitido la banda en un comunicado difundido a través de sus redes sociales.

El anuncio se produce a punto de iniciar la gira de despedida "Peace Out", programada para comenzar en Pittsburgh el 20 de septiembre y continuar hasta febrero con paradas en Estados Unidos y Canadá, incluida una actuación en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York el 23 de febrero de 2025. La última parada estaba prevista en Buffalo el 26 de febrero.

Hedonista, incansable y seductor, el rockero puede considerarse un superviviente. No solo ha conseguido mantener el grupo de rock durante más de cinco décadas, también a sus propios excesos. Perdió la cuenta de la cantidad de pechos femeninos en los que le pidieron que estampara su firma. También de las drogas que probó. Empezó a los 16 años con el speed y la hierba, y siguió con los ácidos, la coca y el alcohol. "Las drogas eran malas, sí, ¡pero algunos de nosotros las resistíamos!", escribió en su libro de memorias.

Su biografá es una travesía de éxitos, fracasos y transformaciones. Nació en Yonkers, Nueva York, el 26 de marzo de 1948. De niño, ya mostraba un talento innato para la música y el espectáculo. El origen de la banda puede situarse en 1972. Una actuación en el club neoyorquino Max's Kansas City, donde Warhol acampaba cada noche con su tribu y donde tocaron Bob Marley, Patti Smith y Springsteen todavía desconocidos, le valió a Aerosmith su primer contrato discográfico. A pesar de sus sonados rifirrafes con el guitarrista Joe Perry,

pronto se convirtió en una de las bandas más influyentes y exitosas del rock.

Altibajos personales y disputas profesionales

Los años 70 y 80 fueron testigos del ascenso meteórico de Aerosmith, con Tyler liderando la banda con su voz distintiva y su presencia única en el escenario. La banda alcanzó la fama mundial gracias a éxitos como "Dream On", "Sweet Emotion" y "Walk This Way", que les dieron una fuerza imparable en el rock, a pesar de los conflictos personales, que tuvieron gran impacto en su relación con la banda y también en su salud física y mental.

Sin embargo, Tyler superó sus demonios y pasó a ser referente de la sobriedad y la recuperación. Aerosmith tuvo un resurgimiento impresionante en la década de 1990, en gran parte gracias a la participación de Tyler en programas de rehabilitación y su enfoque renovado en la música. Álbumes como "Permanent Vacation" y "Pump" consolidaron la posición de la banda como una de las más grandes del rock.

Entre sus éxitos, destaca "Dude" ("Looks Like a Lady"), considerado todo un himno a esa ambigüedad que Tyler ha profesado desde sus comienzos jugando con su imagen. La letra está inspirada en la anécdota que vivió el grupo en un bar cuando vieron una vistosa melena rubia. Se acercaron a ella con la intención de ligar y descubrieron que pertenecía a Vince Neil, cantante de Mötley Crüe. La frase "el colega parece una tía" terminó siendo el estribillo de la canción.

De izda. a dcha., Brad Whitford, Tom Hamilton, Steven Tyler, Joe Perry y Joey Kramer son Aerosmith larazon

Además de su colaboración con Aerosmith, Steven Tyler ha tenido una carrera en solitario. Su primer álbum en solitario, "We're All Somebody from Somewhere", exploró influencias de la música country y folk en 2016. El proyecto le permitió demostrar su habilidad como compositor.

En su comunicado de despedida, la banda hace un recordatorio de sus inicios y de su trayectoria. "Corría 1970 cuando una chispa de inspiración se convirtió en Aerosmith. Gracias a vosotros, nuestro Ejército Azul, esa chispa prendió y lleva ardiendo más de cinco décadas. Algunos de vosotros habéis estado con nosotros desde el principio y todos sois la razón por la que hemos hecho historia en el rock and roll".

Termina con una nota de agradecimiento: "Ha sido el honor de nuestras vidas que nuestra música forme parte de la vuestra. En cada club, en cada gira masiva y en momentos grandiosos y privados nos habéis dado un lugar en la banda sonora de vuestras vidas. Estamos agradecidos más allá de las palabras por todos los que se animaron a salir a la carretera con nosotros por última vez. Agradecidos a nuestra experta tripulación, a nuestro increíble equipo y a los miles de talentos que han hecho posible nuestras históricas carreras. Un agradecimiento final a vosotros, los mejores fans del planeta Tierra. Poned nuestra música a todo volumen, ahora y siempre. Seguid soñando".

La banda sólo se retira de las giras, advierte Katie Altman, su representante. "No se está separando". Tyler deja un legado imborrable en la música y la cultura popular. Su pasión por el espectáculo, su estilo único y su voz inconfundible hacen de él una figura icónica del rock y su trabajo perdurará en las próximas generaciones rockeras.