Bad Bunny arranca en Santo Domingo su gira mundial: ¿cuándo llega a España?

Un enérgico Bad Bunny hizo vibrar a los miles de fanáticos que abarrotaron la noche de este viernes el Estado Olímpico de Santo Domingo, en el inicio de su esperada gira mundial "DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour", homónima de su último disco. Desde el principio del espectáculo, que arrancó sobre las 22:00 hora local (02:00 GMT del sábado), la estrella puertorriqueña prometió "una noche única". "Vamos a bailar mucho, vamos a pasarla bien, vamos a reír, vamos a llorar...", dijo el artista, vestido con traje beige y acompañado de una decena de músicos.

Un repaso de éxitos

El cantante, de 31 años, escogido por la revista Billboard como el máximo artista latino del siglo XXI, hizo un repaso de éxitos como "Callaita" y "Baile Inolvidable", ambos de la producción "DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour", el disco que estrenó el pasado 5 de enero y que está compuesto por 17 canciones, en el que incluye homenajes a su Puerto Rico natal y críticas a los problemas que enfrenta la isla.

Mientras cantaba, Bad Bunny interactuaba con el público y no perdía oportunidades para hacer guiños a la República Dominicana, que considera su segunda patria, desatando la locura colectiva de los presentes. "He disfrutado mucho de ser turista aquí, aunque no sé si turista es la palabra porque cuando estoy aquí me siento en casa", apuntó Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real del cantante, que volverá a presentarse este sábado en el Estado Olímpico.

Y es que, los dominicanos y los puertorriqueños, "tenemos muchas cosas en común. Entre otras cosas es que aquí es verano todo el año", prosiguió el artista desde 'La casita', donde entonó el mundialmente conocido "Titi me preguntó".

Concierto de Bad Bunny en República Dominicana Orlando Barría Agencia EFE

Desde el techo de 'La casita' encendió aún más el escenario con el contagioso ‘Yo perreo sola’, y allí también hizo subir a una fanática, a la que abrazó, en uno de los momentos más aplaudidos de la noche porque, como señaló: "hay algo lindo y es que aunque no nos conozco a todos, nos podemos conectar a través de la música".

Ahí también interpretó "25/8", exclusivamente para la presentación en Santo Domingo, ya que adelantó que no formará parte de la lista de temas que llevará a las otras ciudades donde se presentará con su gira "DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour". Bad Bunny dijo adiós al público agradeciendo a la República Dominicana y a la gente por su asistencia al concierto, un recital que duró tres horas y cuarto. "Gracias por esta noche, Santo Domingo, por regalarme esta energía tan linda. La energía que necesitaba para empezar la gira de la mejor manera", se despidió el cantante tras una de sus últimas canciones.

Las próximas paradas

Arranca el puertorriqueño así una gira que le llevará a diversas ciudades del mundo. Será el 22 de mayo cuando Bad Bunny aterrice en España, ofreciendo dos concierto en el Estadio Lluís Companys de Barcelona, mientras que en Madrid hará historia, pues cuenta con nada menos que diez fechas, entre el 30 de mayo y el 15 de junio del próximo año. Todos ellos, en el estadio Riyadh Air Metropolitano.