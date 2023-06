Descubre los imprescindibles del Primavera Sound Barcelona: De la Flower Power House de Swatch al épico concierto de Rosalía

Una de las grandes ventajas de los festivales masivos, como el Primavera Sound, radica en la posibilidad de sumergirse en su abanico de artistas y escenarios, permitiéndote explorar nuevas músicas y presenciar conciertos que rara vez tendrías la oportunidad de presenciar en otro lugar.

La edición de este año, se ha presentado con una amplia variedad de propuestas. Desde nombres icónicos como Blur, Depeche Mode, Rosalía y Kendrick Lamar, hasta veteranos con una vasta experiencia como John Cale, antiguo miembro de The Velvet Underground, y Laurie Anderson Además, el festival contará con leyendas de la música latina de la talla de Eddie Palmieri, así como bandas que se reúnen este verano como The Moldy Peaches o The Delgados.

El Primavera Sound se destaca como uno de esos festivales que ofrece una infinidad de opciones, permitiendo a cada asistente configurar su experiencia de acuerdo a sus preferencias. Cada persona tiene la oportunidad de crear su propio festival dentro del evento, adaptándolo a sus gustos y deseos.

Pero, por si esto no fuera poco, marcas como Swatch, presente en el festival, hacen de esta experiencia un momento único e inolvidable.

Después de recibir una excelente respuesta el año pasado, Swatch ha trazado una nueva ruta que abarca algunos de los festivales más destacados a nivel mundial. Y este itinerario se inicia aquí, en España, con la edición de Primavera Sound en Barcelona.

Swatch ha llevado su reconocida Flower Power House hasta allí, la cual ya se encuentra montada en el Parc del Forum. Durante los cinco días del festival, este singular espacio está siendo el escenario de las bodas más alegres y vibrantes del evento. Pero te preguntarás, ¿qué sorpresas aguarda en su interior?

Un espacio donde el amor y la vivacidad se convierten en los verdaderos protagonistas, ¡acompañados de confeti y vívidas alianzas! Dentro de este fascinante recinto llamado Flower Power House, también se encuentra la Swatch Neon Collection, una colección única que se presenta como la elección ideal para este verano.

Swatch Neon Collection Swatch

Y tú, ¿te animas a sustituir las alianzas por alguno de sus relojes el día de tu boda?