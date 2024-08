Dormir en la cuna de los Beatles, por 200 euros en Airbnb

La intriga surge al leer lo que sigue: «Somos los hermanos Pete y Roag Best, y nuestra madre, Mona Best, es reconocida como la primera promotora de rock n’ roll del mundo. Ambos somos bateristas y autores. Estamos orgullosos de continuar con el sueño de Mona invitándote a que vengas y te hospedes en The Casbah Coffee Club Suites. Una experiencia verdaderamente única que esperamos que disfrutes. Todo el mundo debería alojarse aquí al menos una vez en la vida.»

Detrás de este sugerente anuncio de una oferta aparecida recientemente en la plataforma de alquiler de propiedades Airbnb se encuentra el origen, la cuna de la banda de música más famosa del mundo,The Beatles.

Y es que, contra la creencia generalizada, los chicos de Liverpool no empezaron a tocar en el mítico pub The Cavern, sino que dieron sus primeros pasos musicales en The Casbah Coffe, que inicialmente era el sótano particular de la casa de Mona, la madre del primer baterista del grupo, Pete, que convirtió en 1958 en un local de música en directo y cervezas.

Allí tocaron en primer lugar hasta en trece ocasiones The Quarry Men, el germen de The Silver Beatles, quienes a su vez darían lugar a los famosísimos The Beatles. Los primeros Beatles (banda integrada entonces por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, el baterista Pete Best y el malhadado bajo Stuart Sutcliffe) dieron hasta caurenta conciertos, entre 1960 y 1962, en el local del sótano del número 8 de la calle Haymans Green, en Liverpool.

Con el cambio de cromos en el grupo, la entrada de Ringo Star reemplazando a Pete Best en la batería, The Casbah Coffe echó el cierre y los Beatles migraron a The Cavern, tránsito en el que empezó su fama como el tema «Love me do», su primer hit.

Ahora, más de 60 años después de aquel germen, quien quiera revivir los comienzos de la más famosa banda de pop-rock de la historia, puede hacerlo desde el módico precio de 155 euros la noche (sin tasas incluidas), alojándose en una de las cinco suites que los hermanos Best han habilitado a través de Airbnb como pequeños apartamentos en su hogar, y en el primer piso franco de los Beatles.

Eso sí, la reserva, con una buena cantidad de fechas disponibles, ha de ser como mínimo de dos noches, y si se selecciona la suite más cara, la que está a nombre de Pete Best, la gracia se te puede disparar a las 994 libras, que al cambio supera con creces los 1.000 euros.

Se tratan de cinco habitaciones temáticas, cada una con un nombre de los componentes primitivos, decoradas con carteles, fotos e instrumentos originales asociados a los por entonces jóvenes músicos. «Los Beatles tocaron aquí, los Beatles festejaron aquí y los Beatles durmieron aquí», expresó Pete Best, revistiendo el alquiler de mística, en una entrevista para la cadena británica BBC.

Sobre la ausencia total de Ringo Starr en los aposentos construidos sobre el otrora The Casbah Coffe, Roag Best, el hermano menor del baterista y gestor del alojamiento, ha salido al paso asegurando que «Ringo nunca fue miembro cuando estuvo aquí», y que «todo lo que hacemos se trata de ser auténticos y los Beatles que actuaron y festejaron aquí fueron John, Paul, George, Pete y Stuart».