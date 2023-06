Ya están aquí: estas pueden ser las canciones del verano

Es un ineludible del verano, una incógnita que siempre nos acecha con una mezcla de curiosidad y terror. ¿Cuál será la canción del verano 2023? Aunque todavía pueden producirse sorpresas, la compañía de "streaming" Spotify ya ha realizado sus predicciones acerca de cuál será el tema que nos asalte en la playa o la montaña, el atasco y el chiringuito. Y, según adelantan, las tendencias de este año irán por derroteros similares a los anteriores. Analizando los gustos de sus usuarios, la compañía anticipa un listado de candidatas a gobernar la canícula entre las que se sitúan algunas favoritas.

Así, si hay una canción que no parará de sonar este verano en España, según la compañía, esa es “El Tonto”, de Lola Índigo y Quevedo, un tema que se ha viralizado también en redes sociales gracias a los "challenges". Otras canciones candidatas a dominar las discotecas son “Clavaito”, de Chanel y Abraham Mateo; “Nochentera”, de Vicco; “Polaris - Remix”, de Saiko, Quevedo, Feid y Mora, y “Las babys”, de Aitana. Otras canciones que podrían dar la sorpresa y que figurarán entre las más escuchadas serían “El Merengue”, de Marshmello y Manuel Turizo; “Where she goes”, de Bad Bunny; “Arena y Sal”, de Omar Montes, Saiko y Tunvao; “Vagabundo”, de Sebastián Yatra, Manuel Turizo y Beéle, y “Ella Baila Sola”, de Eslabón Armado y Peso Pluma.

Según explica la compañía en un comunicado, las candidatas volverán a ser temas en español, con una gran representación de artistas locales como Lola Indigo, Aitana, Quevedo, Rosalía, Chanel o Vicco. Además, seguiría primando una gran presencia de artistas urbanos de Puerto Rico, Argentina y México, como Bad Bunny, Bizarrap, Eslabon Armado o Peso Pluma, que también podrían figurar entre los más escuchados a escala mundial.

En total, hay más de 32 millones de playlists relacionadas con el verano generadas por los usuarios de Spotify en todo el mundo. Desde canciones que hacen guiños a otras del pasado hasta el boom de la música regional mexicana. En cuanto al primer caso, dos de las canciones de la playlist “Verano 2023” (“Las babys”, de Aitana, y “Supernova”, de Saiko), hacen homenajes a canciones veraniegas de los 90 y los 2000: "Saturday Night”, de Whigfield en el primer caso y “Un violinista en tu tejado”, de Melendi, en el segundo. Además, la compañía destaca la presencia de Saiko, artista revelación urbano del año que ha colocado tres canciones entre las candidatas a más escuchadas. Asimismo, se observa un gran auge de la música mexicana en España siguiendo su explosión en Estados Unidos. Canciones como “Ella Baila Sola”, de Eslabón Armado y Peso Pluma, es el ejemplo de mayor éxito hasta la fecha.

Canciones del verano 2023 en el mundo

En cambio, el panorama cambia si observamos el ámbito global. Las canciones más "calientes" amplían los géneros: desde el hip-hop y el pop, hasta el country, el indie y el dance. Temas como “4EVA (feat. Pharrell Williams)”, de Kaytraminé, Aminé y Kaytranada; “All My Life (feat. J.Cole)”, de Lil Durk y J. Cole; “Baby Don’t Hurt Me”, de David Guetta, Anne-Marie y Coi Leray; “Calm Down (with Selena Gomez)”, de Rema y Selena Gomez, y “Cruel Summer”, de Taylor Swift.

Canciones del verano 2023 en España:

● “El Tonto”, de Lola Índigo y Quevedo

● “Clavaito”, de Chanel y Abraham Mateo

● “Nochentera”, de Vicco

● “POLARIS - Remix”, de Saiko, Quevedo, Feid y Mora

● “LAS BABYS”, de Aitana

● “El Merengue”, de Marshmello y Manuel Turizo

● “WHERE SHE GOES”, de Bad Bunny

● “Arena y Sal”, de Omar Montes, Saiko y Tunvao

● “VAGABUNDO”, de Sebastián Yatra, Manuel Turizo y Beéle

● “Ella Baila Sola”, de Eslabón Armado y Peso Pluma

● “Los del Espacio”, de LIT killah, Tiago PZK, María Becerra, Duki, Emilia, Rusherking, Big One y FMK

● “BESO”, de Rosalía y Rauw Alejandro

● “Todo Contigo”, de Álvaro de Luna

● “Cupido”, de TINI

● “Bzrap Music Sessions, vol. 56”, de Bizarrap y Rauw Alejandro

● “El Cielo”, de Sky Rompiendo, Feid y Myke Towers

● “Supernova”, de Saiko

● “Sexo en la playa”, de Alizzz y Amaia

● “Algo sencillito”, de Marta Santos

● “No_se_ve.mp3”, de Emilia, LUDMILLA y ZECCA

Canciones del verano 2023 en el mundo:

● “4EVA (feat. Pharrell Williams)”, de KAYTRAMINÉ, Aminé y KAYTRANADA

● “All My Life (feat. J.Cole)”, de Lil Durk y J. Cole

● “Baby Don’t Hurt Me”, de David Guetta, Anne-Marie y Coi Leray

● “Calm Down (with Selena Gomez)”, de Rema y Selena Gomez

● “Cruel Summer”, de Taylor Swift

● “Cupid - Twin Ver.”, de FIFTY FIFTY

● "Dance The Night (From Barbie The Album)", de Dua Lipa

● “Ella Baila Sola”, de Eslabon Armado y Peso Pluma

● “Fast Car”, de Luke Combs

● “Favorite Song”, de Toosii

● “Last Night”, de Morgan Wallen

● “Miracle (with Ellie Goulding)”, de Calvin Harris y Ellie Goulding

● “Moonlight”, de Kali Uchis

● “Not Strong Enough”, de boygenius

● “Peaches & Eggplants (feat. 21 Savage)”, de Young Nudy y 21 Savage

● “Rhyme Dust”, de MK y Dom Dolla

● “Unavailable (feat. Musa Keys)”, de Davido

● “VAGABUNDO”, de Sebastian Yatra, Manuel Turizo y Beéle

● “What It Is (Solo Version)”, de Doechii

● “WHERE SHE GOES”, de Bad Bunny