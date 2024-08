Estas son las ciudades en las que actuará Oasis en 2025: cómo conseguir una entrada

La vuelta de Oasises ya un hecho consumado. Los miles de fans que han aplaudido que los hermanos Gallagher, Liam y Noel, hayan resuelto sus diferencias, quieren ahora conocer todos los detalles de su esperada gira mundial "Oasis Live’25". La mítica banda lo ha anunciado en su propia página web: "Oasis ha puesto fin a años de especulaciones febriles con la confirmación de una serie de conciertos en el Reino Unido e Irlanda que forman la parte nacional de su gira mundial OASIS LIVE ‘25.

Oasis actuará en Cardiff, Mánchester, Londres, Edimburgo y Dublín en el verano de 2025. Será su única actuación en Europa el año que viene, uno de los mayores momentos en directo y una de las entradas más vendidas de la década". "Realmente está sucediendo", insiste el grupo en su perfil oficial poniendo fin a las especulaciones sobre su reencuentro en los escenarios más de 15 años después de la disolución oficial del grupo.

La multitudinaria gira recorrerá las ciudades más importantes de Reino Unido e Irlanda. Tal y como ha comunicado Oasis en sus redes sociales, las entradas saldrán a la venta a partir del próximo 31 de agosto a las 8 am en Irlanda, las 9 am en Reino Unido y las 10 am en España. Se podrán adquirir a través de: Ticketmaster Reino Unido, Ticketmaster Irlanda, Gigs and Tours y See Tickets.

Dónde actuará Oasis durante su gira de 2025

En cuanto a las fechas de los conciertos, esta es la previsión:

Estadio Principality de Cardiff - 4/5 de julio

- 4/5 de julio Manchester Heaton Park - 11/12/19/20 de julio

- 11/12/19/20 de julio Estadio Wembley de Londres - 25/26 de julio - 2/3 de agosto

- 25/26 de julio - 2/3 de agosto Estadio Murrayfield del Edinburgh Scottish Gas - 8 y 9 de agosto

- 8 y 9 de agosto Croke Park de Dublín - 16/17 de agosto

De momento, los precios de las entradas no están disponibles, pero dependerán de su ubicación dentro de los estadios. Se distinguirá entre asientos en grada, pista o visibilidad reducida. La banda pretende embolsarse unos 50 millones de libras con esta gira que augura romper todos los récords de asistencia y ventas.

¿Habrá concierto en España?

Según la agenda prevista, al menos para 2025 se descartan conciertos en otros países de Europa, por lo que las opciones anteriores serán las más cercanas para los fans españoles, que pudieron ver a Oasis por última vez en 2009, en la gira que precipitó la caída de la banda.

En aquella ocasión el grupo calificó de "pérdida de tiempo" su actuación en el Festival Internacional de Benicàssim, principalmente por los problemas técnicos de sonido que sufrieron durante su recital, según un artículo publicado en el diario de gira del grupo. Firmado por "GD", un seudónimo que el semanario inglés "New Musical Express (NME)" atribuyó directamente a Noel Gallagher, los hermanos expresaron su malestar.