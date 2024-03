Judas Priest: “Nos menosprecian y dicen que estamos muertos, pero nuestra actitud es prevalecer”

Son los padres fundadores de un estilo junto a Black Sabbath. Dieron forma al sonido, la estética y la épica del “heavy metal” desde la muy proletaria Birmingham. Judas Priest suman más de 50 años de carrera y 50 millones de copias vendidas, y ahora publican “Invincible Shield”, su nuevo trabajo, que presentarán de gira por España en el mes de junio, donde harán parada en Madrid, Barcelona, Pamplona y Cartagena. El bajista y miembro fundador de la banda Ian Hill habla sobre el trabajo y su larga trayectoria.

¿Qué es el “escudo invencible del que habla el disco? ¿Es una metáfora del poder de la música?

Lo es, es. La gente siempre dice que el heavy metal se ha muerto, que no tiene futuro, pero nosotros siempre volvemos. Es una actitud con respecto a la música que tenemos. Prevalecer. Sabes, nos menosprecian y dicen que el rock está muerto, pero nunca lo estará. No lo puedes dar por muerto sin decirme quién lo va a reemplazar: ¿la música pop? Está bien para cantar el estribillo, pero... Mira, en términos de esfuerzos, nada como el rock. Si quieres involucrarte con la música, vivirla, tiene que haber algo dentro. Y no hay nada como el heavy metal para eso.

Fueron incluidos en el Rock & Roll Hall of Fame recientemente, quizá con algo de retraso, pero no sé si lo considera como un reconocimiento final, aunque tardío del heavy como género.

Creo que la gente ha terminado reconociendo el heavy. Tienes artistas masivos de todos los estilos: Eurythmics, Duran Duran, Lionel Richie, Eminem, Dolly Parton... lo que quieras. Pero el heavy metal nunca ha sido tan masivo y tan exitoso como el resto de géneros. Y eso es porque te obliga a mantener una concentración cuando lo escuchas. Los demás, con la posible excepción de Eminem, puedes cantarlos sin pensar, ¿sabes? Así que creo que esa es la razón. Hemos estado por debajo de todos esos estilos y bueno, ahí están Metallica o Black Sabbath en el Hall Of Fame, pero quedan muchos otros grupos interesantes que ser reconocidos. Ojalá les veamos.

¿El heavy requiere una escucha diferente?

Claro, porque el pop se basa fundamentalmente en la voz. Estás en un centro comercial y cantas la voz, te da igual qué hace el teclado, la guitarra o la batería. Y principalmente te centras en el estribillo. Pero en el heavy hay más profundidad musical. Tienes que pensar un poquito en ello, mientras que el pop se mezcla en la cacofonía de los ruidos de la calle o los de la casa.

Me llama la atención que en el disco hay una lucha entre el bien y el mal, dos conceptos un poco en crisis en un tiempo en que se dice que todo depende de la perspectiva. ¿Creen en el bien y en el mal?

Por supuesto. Y no hablamos en el sentido bíblico... Pienso que siempre hay gente honrada y corrupta. La luz y la sombra está en absolutamente todas las cosas del mundo y en cada uno de nuestros días. Siempre habrá competición y habrá unos que lo hagan de acuerdo con las reglas y otros que no.

"As God is my witness" dice una canción del nuevo disco. ¿Tienen creencias religiosas?

Personalmente, no soy creyente. Me considero un cristiano relajado de esos que van a la iglesia, creo, como la mayoría: para bodas y bautizos esas celebraciones. Aparte de eso, poco. Rob (Halford) sí que lo es, y probablemente él sepa mejor explicar de qué va esa canción.

¿Han tenido problemas alguna vez por sus letras?

Nuestro consejo es fácil. Si no te gusta, no vengas. Y además es que siempre hemos hecho canciones partiendo de lo que está dentro de nosotros, no de lo que los demás esperan. Pero sí, una vez tuvimos un estúpido juicio en Estados Unidos que estaba básicamente basado en la religión y que se extendió a toda la música pop.

Tiene 72 años, ¿entiende la música de forma diferente?

En la cabeza sigo teniendo 12. Y creo que es la música la que te mantienen joven. Definitivamente no me siento como alguien de 72. Nosotros tratamos de mantenernos conectados, interesados y le damos una oportunidad a todo lo que podemos, a aparatos, ordenadores, sonidos... lo que sea.

Son los fundadores del "heavy metal”, ¿cómo fueron aquellos primeros días?

Lo recuerdo muy vivamente. Había una escena de rock progresivo o de heavy rock que salía de la escena del blues de John Mayall y Cream y a eso se llamaba heavy rock. Los primeros años fueron duros, porque había que elegir si la música iba a ser un hobby o lo apostábamos todo. Y dejamos los trabajos y fue duro. Éramos nosotros cuatro, por entonces, y el manager viviendo en un piso de una sola habitación. Y ya teníamos novias e incluso mujeres. Pero lo volvería a hacer sin pestañear. Fueron tiempos duros en los que utilizábamos lo que cobrábamos en un concierto para comprar gasolina para llegar al siguiente.

Eran gente de clase trabajadora de una ciudad trabajadora ¿cómo definió eso su música?

Pues nos definía en el sentido de que cada uno podía estudiar lo que quisiera: biología, literatura o física, que daba igual: sabías que tu destino era ir a trabajar a una fábrica o, peor, a la mina de carbón. Eso me pasó a mí. Yo trabajaba en la industria del muelle en una fábrica muy reconocida por realizar esos resortes y piezas metálicas para la industria del automóvil y muchísimas otras. La cuestión es que éramos hombres hechos a nosotros mismos y nos encontramos en la encrucijada de decidir. Teníamos mucho que perder, porque piensa que todos menos uno teníamos un trabajo bastante decente para prosperar. Dejarlo suponía una gran responsabilidad. Y como éramos trabajadores, si la cosa no hubiese funcionado, nos habríamos vuelto a trabajar sin ningún problema. Eso marcó los principios que siguen presentes en el grupo.