Muere D’Angelo, icono del neo soul y el R&B, a los 51 años

El estadounidense D'Angelo, reconocido cantante de neosoul y R&B y ganador de cuatro Premios Grammy, ha fallecido con 51 años. El artista, cuyo nombre real era Michael Eugene Archer, murió el martes tras luchar contra el cáncer, según un comunicado de la familia: "Una estrella brillante de nuestra familia que ha apagado su luz para nosotros en esta vida".

Nacido en 1974 en Nueva York, el también compositor y productor fue uno de los grandes exponentes del neosoul, gozando de un gran reconocimiento por su música durante los años noventa. A pesar de haber lanzado tan solo tres álbumes, entre 1995 y 2014, D'Angelo cosechó grandes éxitos, principalmente de la mano de "Brown Sugar", con el que perfiló un característico sonido y con el que permaneció 65 semanas en el Billboard 200.

Así como destaca "Untitled (How does it feel)", canción que se convirtió en un éxito -el videoclip le convirtió en un símbolo- y que se incluía en "Voodoo", álbum que le hizo ganador de un Grammy a Mejor Álbum de R&B. Su último álbum fue "Black Messiah", y se encontraba preparando un cuarto trabajo: según "Variety", el nuevo disco estaba a punto de terminarse y cada vez más cerca de ser lanzado al público.