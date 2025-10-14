Sección patrocinada por
Música en vivo
Ya hay fecha para el regreso de Aitana, en concierto, a Madrid
La cantante catalana tiene previsto llevar su gira a Estados Unidos y Europa, pero no ha concretado las fechas para estos lugares
Aitana ha revelado en su página web algunas fechas de su gira mundial para 2026, concretamente las de sus actuaciones en España y Latinoamérica y sin mencionar las presentaciones en el resto de Europa y en Estado Unidos.
El primera presentación será el 14 de marzo en la capital argentina en el marco del Festival Lollapalooza y el 22 del mismo mes actuará en Bogotá, dentro del Festival Estéreo Picnic.
En mayo, a España
En mayo se trasladará a España para presentarse el 9 en Roquetas del Mar (Almería), el 15 en Murcia, el 22 en Valencia y el 29 en Albacete. En junio se presentará el 5 en Sevilla, el 12 y el 13 en Palma de Mallorca, el 19 en Fuengirola (Málaga) y el 26 en Avilés. En julio la gira le llevará el 4 a Las Palmas de Gran Canaria, el 10 Zaragoza, el 12 a Cádiz, el 18 a Úbeda (Jaén) y el 22 estará en A Coruña. En septiembre se presentará el 4 en Barcelona, el 11 en Madrid y el 18 en Bilbao.
En octubre regresará a Latinoamérica para estar nuevamente en Argentina el 21 y a continuación viajará a México para presentarse el 28 en Monterrey, el 30 en Guadalajara, el 31 en Querétaro. En noviembre seguirá en México con dos actuaciones, el 4 en Puebla y el 6 en Ciudad de México.
La cantante catalana tenía previsto llevar también su gira mundial a Los Ángeles, Miami y Nueva York, en Estados Unidos; y en Europa, a Londres, Milán y París, sin que haya concretado las fechas para esos lugares.
✕
Accede a tu cuenta para comentar