Ya hay fecha para el regreso de Aitana, en concierto, a Madrid

Aitana ha revelado en su página web algunas fechas de su gira mundial para 2026, concretamente las de sus actuaciones en España y Latinoamérica y sin mencionar las presentaciones en el resto de Europa y en Estado Unidos.

El primera presentación será el 14 de marzo en la capital argentina en el marco del Festival Lollapalooza y el 22 del mismo mes actuará en Bogotá, dentro del Festival Estéreo Picnic.

En mayo, a España

En mayo se trasladará a España para presentarse el 9 en Roquetas del Mar (Almería), el 15 en Murcia, el 22 en Valencia y el 29 en Albacete. En junio se presentará el 5 en Sevilla, el 12 y el 13 en Palma de Mallorca, el 19 en Fuengirola (Málaga) y el 26 en Avilés. En julio la gira le llevará el 4 a Las Palmas de Gran Canaria, el 10 Zaragoza, el 12 a Cádiz, el 18 a Úbeda (Jaén) y el 22 estará en A Coruña. En septiembre se presentará el 4 en Barcelona, el 11 en Madrid y el 18 en Bilbao.

En octubre regresará a Latinoamérica para estar nuevamente en Argentina el 21 y a continuación viajará a México para presentarse el 28 en Monterrey, el 30 en Guadalajara, el 31 en Querétaro. En noviembre seguirá en México con dos actuaciones, el 4 en Puebla y el 6 en Ciudad de México.

La cantante catalana tenía previsto llevar también su gira mundial a Los Ángeles, Miami y Nueva York, en Estados Unidos; y en Europa, a Londres, Milán y París, sin que haya concretado las fechas para esos lugares.