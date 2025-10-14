Quién es Pablo Benegas y por qué se marcha de la Oreja de Van Gogh

La historia banda donostiarra 'La Oreja de Van Gogh' atraviesa un nuevo cambio en su trayectoria. Tras un año de la salida de Leire Martínez, ahora es Pablo Benegas, guitarrista y compositor fundador, quien anuncia su marca del grupo.

La noticia fue adelantada por el programa ¡Buenos días, Javi y Mar! de Cadena 100, y confirma que la banda no estará completa en esta nueva etapa.

La banda pierde a uno de sus pilares

Originalmente formada por Pablo Benegas, Xabi San Martín, Álvaro Fuentes y Haritz Garde, la banda verá cómo uno de sus pilares no participará en los próximos proyectos.

La salida de Benegas coincide con el primer aniversario de la partida de Leire Martínez, quién dejó la banda tras 17 años como vocalista, citando diferencias en la manera de vivir del grupo. El comunicado oficial sobre su adiós, que estuvo disponible en Instagram, pero ya ha sido eliminado.

Amaia Montero regresa sin Benegas

El regreso de Amaia Montero, vocalista original, está previsto para una gira a partir de la próxima primavera según varios rumores. Sin embargo, lo inesperado ha sido la ausencia de Benegas en estos planes, lo que ha sorprendido a los fans, dad su relación cercana con Montero y su papel fundamental en la banda desde sus inicios.

La vida personal de Pablo Benegas

Fuera del escenario, Pablo Benegas ha compartido en entrevistas su experiencia como padre de familia numerosa, destacando que criar a cuatro hijos ha sido una "experiencia maravillosa, pero con responsabilidades y aprendizajes inesperados". En su biografía Memoria, publicada hace un año y dedicada a sus hijos, Benegas también relataba la difícil infancia marcada por su padre, José María Benegas Haddad, miembro del Partido Socialista de Euskadi y conocido como Txiki, y cómo creció bajo la amenaza de ETA.

A la espera de un comunicado de La Oreja de Van Gogh

Las primeras señales de que se avecinaban cambios importantes en LOVG han surgido tras un mensaje en clave, en medio de los rumores sobre una posible gira con Amaia que circulaban desde hace meses.

El lunes 13 de octubre, el perfil oficial del grupo en Instagram apareció completamente en blanco, como si se tratara de una nueva página por escribir. Los seguidores no tardaron en reaccionar comentando opiniones de todo tipo. Sin embargo, la banda por el momento no ha emitido ningún comunicado oficial