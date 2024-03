Las mujeres que reinan en la música

Las mujeres están arrasando en el mundo de la música. Ya sucedía con artistas como Madonna, Janis Joplin o Patti Smith y las cantantes actuales no se quedan atrás con estadios llenos. Según Billboard, Taylor Swift recauda aproximadamente 11 millones de dólares por concierto y Forbes asegura que Beyoncé tiene un patrimonio neto de aproximadamente 800 millones de dólares.

El pop es el género más escuchado actualmente y las mujeres están siendo las protagonistas de este.

Premios a mujeres

Billie Elish ha ganado su segundo Oscar este pasado 10 de marzo por su canción "What was I made for?" para la película "Barbie", con tan solo 22 años. Además, ha subido a cantarla al escenario con su hermano Finneas al piano. Su primer Oscar fue por la canción "No Time To Die" de la película "James Bond" en 2022.

Otra mujer que ha destacado recientemente ha sido Miley Cyrus, quien ha ganado un Grammy por "el disco del año" con "Flowers". Al igual que Elish, cantó en el escenario de la gala en el que se atrevió a gritar en mitad de la canción: "¡Acabo de ganar mi primer Grammy!"

Conciertos

En España, artistas como Taylor Swift han logrado dos conciertos seguidos con un aforo completo y en el caso de Karol G cuatro, ambas en el Santiago Bernabéu. El aforo del estadio es de 85 mil personas y aproximadamente 70 mil fans irán a ver a Taylor Swift en cada uno de los días, el máximo permitido. Los conciertos de Swift serán el 29 y 30 de mayo, los de Karol G serán el 20, 21, 22 y 23 de julio.

Lana del Rey también vendrá a España encabezando el cartel del festival de Barcelona "Primavera Sound". En festivales, además de a Del Rey, Dua Lipa cantará en Madrid en el "Mad Cool" el 10 de julio.

Otra cantante, con más de 38,5 millones de oyentes mensuales en Spotify es Mitski. La cantante estadounidense vendrá a Madrid el 4 de junio y a Barcelona el 1, se podrá ver en el "Primavera Sound" junto a Lana del Rey.

Nuevos lanzamientos

Ariana Grande acaba de sacar el disco "Eternal Sunshine" en el que cuenta qué es lo que se siente tras finalizar una relación, seguramente debido a su divorcio con Dalton Gomez. También ha sacado un videoclip junto al actor EvanPeters llamado "we can't be friends (wait for your love)", asegura que este "representa al álbum".

Beyoncé lleva activa desde 1997 y este 29 de marzo publica su nuevo disco "Reinasance, Act II" que será el octavo álbum de estudio de la cantante. Además, ha anunciado que sacará su propia versión de la canción "Jolene" de Dolly Parton.

Otra mujer que lleva siendo relevante internacionalmente desde los años 90 es Shakira. Este 22 de marzo va a sacar su primer disco después de siete años: "Las mujeres ya no lloran". En él se podrán escuchar colaboraciones con cantantes como Karol G ("TQG"), Rauw Alejandro ("Te Felicito"), Cardi B ("Puntería"), Ozuna ("Monotonía"), entre otros. Será el duodécimo álbum de estudio de la colombiana.