Queens of the Stone Age cancela el resto de su gira de 2024 por la salud de Josh Homme

La banda estadounidense Queens of the Stone Age publicó en 2023 "In Times New Roman...", álbum que han venido presentando en los escenarios de diferentes países durante los últimos meses. Esta gira les ha traído también ante el público español, actuando en festivales como el Mad Cool de Madrid. Y aún tenían una lista de fechas por delante, pero el grupo de rock ha lamentado verse obligado a suspender el resto del tour. El líder y cantante, Josh Homme, ha tenido que volar de emergencia a Estados Unidos para una operación urgente, y es debido a su estado de salud que han decidido no seguir adelante con la gira.

A través de sus redes sociales, Queens of the Stone Age comunicaron a principios del verano que sus próximas ocho fechas europeas que la banda tenía previstas se cancelaban. Si bien no dieron detalles acerca de la operación de Homme, ahora han decidido finalmente cancelar el resto de la gira en lo que queda de año, suprimiendo por tanto las fechas americanas, debido a su estado de salud. "QOTSA lamenta anunciar la cancelación y/o aplazamiento de todas las fechas restantes de la gira de 2024. Josh no tiene más remedio que priorizar su salud y recibir atención médica hasta final de año", advirtió el grupo en un último comunicado.

No es la primera vez que emerge la preocupación en torno al estado de salud de Homme. El cantante, de 51 años, reveló que se le había diagnosticado un cáncer en 2022, y que se había sometido con éxito a una cirugía. Así, los conciertos previstos en Boston el 27 de septiembre, el Cincinnati el 1 de octubre o en Chicago el 2 de octubre se une a la lista de shows cancelados por parte de los americanos. Tampoco pudieron actuar en Francia, Alemania o Austria, aunque sí llegaron a poder hacerlo en escenarios españoles. Actuaron, por ejemplo, en A Coruña, en el Azkena Rock de Vitoria, en Barcelona o en las Noches del Botánico de Madrid, todas ellas en días de junio.