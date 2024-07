Ed Sheeran anuncia concierto en España en 2025

El británico Ed Sheeran trae una buena noticia para sus seguidores españoles. Según acaba de anunciar la promotora LiveNation, el exitoso cantante ofrecerá un concierto de su gira "Mathematics Tour" en Madrid el 30 de mayo de 2025, en el estadio Civitas Metropolitano. Tal y como habían adelantado en algunos mensajes en redes sociales, donde podían verse los signos de suma, resta, multiplicación y división que han dado título a sus últimos álbumes, Sheeran hará parada en la capital el año próximo. Sheeran está actualmente en España, ya que mañana actúa en O Gozo Festival 2024.

Según ha anunciado su promotora, las entradas para disfrutar de su concierto en Madrid estarán a la venta a partir de las 9:00 horas del miércoles próximo, 10 de julio, a través de sus distribuidores oficiales y de su propia web, aunque habrá disponible una preventa.

Sheeran toma prestado cualquier estilo que se cruza en su camino para adaptarlo a un carácter musical propio con elementos de folk, hip-hop, pop, dance, soul y rock que aparecen en éxitos como "The A Team", "Sing", "Thinking Out Loud" y "Shape of You". Comenzó a ser aclamado internacionalmente poco después del lanzamiento de su LP debut de 2011, "+", y llevó a "x", de 2014, y a "÷", de 2017 a lo más alto de la lista de álbumes del Reino Unido. Su álbum de 2021 "=" estaba lleno de canciones sobre su nueva paternidad. Las exploraciones musicales de Sheeran continuaron en "–", un álbum de 2023 que incluía varios temas co-escritos y co-producidos por Aaron Dessner de The National, y su última producción "Autumn Variations".