Sony adquiere el catálogo de Michael Jackson por 600 millones más

El gigante japonés Sony está cerca de adquirir el 50 por ciento de los derechos intelectuales de la obra de Michael Jackson por una cifra cercana a los 600 millones de dólares, en lo que supondría la valoración más alta para el repertorio de un artista hasta la fecha, por encima de los 1.200 millones de dólares. Así ha informado la revista especializada “Billboard” de un trato que podría estar a punto de cerrarse y que incluye las canciones de Jackson y el catálogo de publicación de Mijac, que incluye pistas de otros artistas como Sly & The Family Stone, Curtis Mayfield, Jerry Lee Lewis y Ray Charles.

Los activos del acuerdo comprenden la propiedad de las grabaciones maestras y los derechos de publicación, lo que dejaría en manos de Sony una parte significativa del legado musical del cantante. En el lucrativo catálogo se incluyen temas como "Bad," "Beat It," "Billie Jean," "Don't Stop 'Til You Get Enough," "Wanna Be Startin' Something'," "Black or White," "Heal the World," y también el tema benéfico "We Are the World," co-escrito con Lionel Richie, y sus dos temas con Paul McCartney, "The Girl Is Mine," que escribió en solitario y "Say Say Say”.

Según algunas estimaciones, este repertorio produce anualmente 75 millones de dólares de beneficio, cantidad que cada año va en aumento debido a la expansión del negocio musical digital vía “streaming”. De esa cifra, aproximadamente 45 millones proceden de las canciones del propio Jackson y unos 8 millones del resto del catálogo.

Para continuar explotando el legado de Jackson, fallecido en 2009, la revista “Billboard” ha revelado que una película biográfica titulada "Michael", centrada en la vida del cantante, podría estrenarse a mediados del próximo año. Según la propia revista, este acuerdo no incluiría la cesión de los derechos del musical de Broadway basado en los temas de Jackson,