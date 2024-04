¿Qué ha hecho "La vida de Brian" por nosotros?: la resurrección de los Monty Python

Como descendiendo de lo vasto del cielo estrellado, mezclándose con la Anunciación, los tres Reyes Magos son lo primero que aparece en pantalla hasta llegar a un pesebre en Belén. El problema es que se han equivocado y es el siguiente al que iban a buscar a Jesús, por lo que acaban entregando el oro, el incienso y la mirra donde no era. Lo que se cuenta a continuación es «La vida de Brian» (1979). El resto es historia del cine. Para llegar hasta ese momento, los Monty Python tuvieron que pasar por su propio Vía Crucis, su propia muerte y su propia resurrección, en uno de los procesos de producción, rodaje y escándalo público más rocambolescos e infames que se recuerdan alrededor de una película. Desde la sátira y la incredulidad de estar narrando algo que solo creemos posible porque se materializó en una de las mejores comedias jamás hechas, el guionista y escritor Javier Durán Tortonda publica ahora «¿Qué han hecho los Monty Python por nosotros?» (Plataforma), un ensayo breve que no solo reúne todo el anecdotario alrededor de la obra maestra de los cómicos sajones, sino que además la contextualiza y la ordena en el tiempo.

«No había demasiados libros en español sobre ellos, casi todo eran traducciones. Y es que en España es una película muy influyente, por cómo cambió la percepción de la comedia en el cine, abriendo la puerta a muchos cómicos. Recuerdo ver la película en el cine, porque duró un montón en cartelera, y eso me descubrió un mundo de cosas que se podían hacer, que se podían llevar a término. Me explotó la cabeza», explica Durán, habitual de la sala de guion de los programas de humor más vistos en nuestro país en este siglo y un acólito más de los Idle, Cleese o Gilliam. Y sigue: «Ha sido muy divertida la propia reconstrucción de la historia, porque cada uno la cuenta de una manera distinta. Solo doy por fidedignos los que están narrados por varios, pero se mezclan egos e historias personales. Al final, “La vida de Brian” fue su canto de cisne como grupo cómico, la última vez que se volvieron a sentir cómodos y felices como en la primera temporada de “Flying Circus” que hicieron para televisión», añade.

En su libro, Durán cuenta cómo "La vida de Brian" estuvo a punto de no rodarse FLYING CIRCUS

El séptimo Monty Python

En el libro, Durán cuenta los orígenes de la película, que ni los propios Monty Python acaban de concretar pero sí rodean de algunas copas de más y un deseo profundo de no atacar a la religión, sino reírse de las tendencias mesiánicas y del aparato que rodea a la Iglesia como institución. También se narra la espantada del que iba a ser su productor a dos días de empezar a rodar en Túnez, tras ocurrírsele leer el guion, o cómo George Harrison (el séptimo Monty Python), que aparece en la película apenas unos segundos a pesar de ser una de las estrellas más relevantes del momento, se convirtió en el mecenas definitivo, hipotecando su propia casa, para sacar la película adelante. «Me hace mucha gracia cuando hay quien dice que esta película no podría hacerse hoy, cuando ellos casi ni la hacen en su momento. Es que el estreno oficial de la película tuvo que hacerse en Estados Unidos, porque en Reino Unido sufrió una persecución voraz desde que se supo que estaba en marcha. Antes de estrenarse, ya había grupos pidiendo la cancelación de la película. Este tipo de películas van con un símbolo de precaución, porque si las haces, si haces una crítica, tienes que estar abierto a que te critiquen a ti también y a que los grupos de presión, sobre todo si estamos hablando de una parte de la Iglesia que se sentía atacada, vayan a por ti. Afortunadamente, en esa época Abogados Cristianos no existía», opina certero Durán, sobre la censura mediática a la que tuvieron que hacer frente los Monty Python pese a alejarse conscientemente de Jesús y del Evangelio, en un fervor reaccionario por el que en España también pasaron obras como la «Jesucristo Superstar» de Camilo Sesto y de la que es contemporánea la película. Otros tiempos. «También es verdad que aquí ya teníamos bastante con lo nuestro, entre el conato de Golpe de Estado o el secuestro a la película de Pilar Miró», añade el autor.

«Nunca he creído que sea una película antirreligiosa, es anti mesiánica. No va contra la Iglesia, va contra la gente que elige creer ciegamente sin atender a lo material, aunque sea absurdo. ¿Se puede sentir la Iglesia Católica o la Anglicana apelada con ello? Pues que se lo miren, pero es que la película ya es una institución por sí misma. De hecho, hay voces dentro de la propia Iglesia que la defienden como relato cómico, alternativo, ligero. No es casualidad que se haya convertido en un clásico de la Semana Santa en la tele a la altura de “Ben-hur”, por ejemplo», apunta Durán, que prefiere como sus ídolos mirar el lado bueno de las cosas y quedarse con el camino a la comedia más absurda que abrieron los Monty Python: «Claro que hay cosas que han envejecido mal, como Loretta, pero aguanta bien», se despide.