Regreso al pasado del Teatro Real con Lise Davidsen

Obras: Verdi y Strauss. Soprano: Lise Davidsen. Mezzo: Elisa Pfander. Dirección musical: José Miguel Pérez-Sierra. Teatro Real. Madrid, 7-I-2024.

Como las giras obligan, el Teatro Real ha presentado en dos días consecutivos, uno el día de Reyes, a dos de las grandes sopranos de nuestros días y el público ha podido comparar las voces y la forma de abordar los conciertos ayer y hoy. Dos conciertos totalmente diferentes servidos por dos voces de peso. Sondra Radvanovsky protagonizó no ya un concierto, sino un espectáculo, con vestuario, solistas acompañantes, coro, luces, etc. para abordar tres grandes arias, escenas finales de tres óperas. Lo hizo sin descanso y sin auxilio de partituras. Con Lise Davidsen regresamos al pasado. Cuatro escenas operísticas con oberturas entre ellas, con soprano y director entrando y saliendo del escenario y, lo que resulta más incomprensible con atril y partitura a la hora de interpretar la escena de “Otello” y la de “Salomé”. Sinceramente, no parece de recibo cuando el mismo programa lo repite en varios sitios. Puestos a sacra defectos, también cabe apuntar la ausencia de una sola mirada a la mezzo que hacía de Emilia junto a Desdémona.

Lise Davidsen ya cantó en Madrid, en el Teatro Real, hace dos años, así como en el Liceo el papel de Giorgetta de “Il Tabarro” y ofreció un recital en el Palau de les Arts en 2020 y otros de lied más recientes en Madrid, Valencia, etc. Nacida en Noruega, recuerda en no poco a otras voces norteñas como Birgit Nilsson-cuyo premio obtuvo-, tanto por el torrente vocal como por una cierta frialdad interpretativa, lo que no reduce el hecho de ser además una gran cantante. El caudal vocal va acompañado de una buena afinación, una formidable proyección de los agudos, homogeneidad en los registros y seguridad en los ataques.

Lo comprobamos en el final del “Pace, pace, mio Dio” de “Forza del destino”, la pieza verdiana que abrió la sesión y en la que la soprano alcanzó su mejor cota dentro de la primera parte. La cantó de forma irreprochable, luciendo intensidad vocal y arrancó los primeros bravos de un público entregado desde el inicio. Bajo el nivel en el “Morrò ma prima in grazia” de “Ballo in maschera”, en donde faltó terciopelo a la voz y morbidez a la interpretación. No es este su repertorio, como no lo es la Desdémona y en ambas partes nos hizo añorar muchas grandes del pasado, sin que pueda reprochársele entrega, caudal, ganas de ser expresiva e incluso matización y contrastes dinámicos. Es que Verdi es otra cosa.

“Salomé” es un papel por desarrollar, de ahí la partitura delante, pero demostró que puede ser tan buena en él como en la Elisabeth de “Tannhauser”, primera propina a la que siguió un contenido y precioso “Morgen” de Strauss. Brilló la orquesta, al igual que el día anterior, lo que muestra su buen momento, al tener que preparar en muy poco tiempo sendos conciertos de repertorios muy diferentes. José Miguel Pérez-Sierra demostró, muy especialmente en el exotismo de la “Danza de los siete velos”, pero también en la delicadeza al acompañamiento del “Otello”, las razones por las que asumirá la dirección musical en el Teatro de la Zarzuela, si bien hubiera podido contener volumen en “Salomé”. En definitiva, una gran cantante que luchó con Verdi y empezó a aprender “Salomé” en una noche triunfal.