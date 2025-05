Sara Baras: "Llevo 25 años sin bajar la guardia"

Tras una exitosa gira internacional, la bailaora, coreógrafa y directora Sara Baras recalará pronto en Madrid con su espectáculo “Vuela”, donde funde su talento al de Paco de Lucía.

Desde el 11 de septiembre al 2 de noviembre, en el Teatro EDP de Gran Vía, Baras rendirá su particular homenaje al reconocido guitarrista.

“Vuela” nació en 2024 como el espectáculo perfecto para conmemorar los 25 años que cumplía la compañía de la artista, ofreciendo tributo al genio de Algeciras.

¿Cómo has sentido la acogida del público en esta gira internacional?

Ha sido un doble regalo celebrar los 25 años de mi compañía con un homenaje al Maestro Paco de Lucía y compartirlo con el público, que no nos falla.

¿Con qué se va a encontrar el espectador que venga a ver “Vuela” a Madrid?

Es una escenografía relativamente sencilla, con elementos que directamente te hacen sentir. El espectáculo cuenta con 15 piezas repartidas en cuatro partes. Cada una representa una palabra: la madera, dedicada a la tradición; el mar, dedicado al amor por nuestra tierra; la muerte, en torno a los seres queridos que se nos van y que hay que recordar con agradecimiento; y volar, que es la parte en la que celebramos nuestra vida. A través de la música y del baile, compartimos la celebración de todo esto.

Siempre te refieres a Paco de Lucía como el Maestro. ¿Cuál era tu relación con él y qué es lo que has aprendido de él?

He tenido la suerte de tener una relación muy cercana con él desde que soy una niña. Su persona era igual de grande que su música. Los consejos que me ha dado han ido cobrando valor a medida que yo he cumplido años. A partir de él hay un antes y un después en el flamenco. Durante toda mi vida tuve contacto con él y siempre se mostró cariñoso y cuidadoso. Él tenía claro que no se te puede olvidar de dónde vienes. Eso te hace mantener los pies en la tierra. Los consejos de mi Maestro los he llevado siempre muy a rajatabla.

¿Cómo reflejas sobre un escenario todo eso? ¿Cómo ha sido ese proceso de creación?

Tenemos muchas cosas en común: la tierra, el respeto al flamenco, las ganas, el respeto al público, etc. Cada palo flamenco tiene una forma de sentir y nos pareció buena idea realizar un homenaje así, pensando en palabras y que cada una estuviera representada por un palo flamenco. La música ha sido todo un reto, pero era muy importante que el Maestro fuera ese hilo de unión.

Me hablabas antes de los 25 años con la compañía. Uno puede pensar que ya lo has hecho todo con el flamenco, pero al final siempre demuestras que el flamenco es un pozo sin fondo del que siempre se puede seguir sacando algo nuevo.

Totalmente. No tiene fin. Tiene una técnica muy difícil y hay que llegar a un nivel desde el que tú puedas apartarla y dejarte llevar.

Imagino que cuando acabas una gira, un espectáculo, y tienes que empezar de cero, habrá ese miedo a la página en blanco. ¿Cómo te superas tú a ti misma?

Cada vez tienes un poco más de miedo y cada vez te sale un poco mejor. No paras de aprender y de arriesgar. Hay una necesidad de subir un escaloncito.

¿Cuál crees que ha sido el momento más difícil para ti artísticamente?

Hay momentos difíciles, pero yo nunca he bajado la guardia para subir el telón. También hay momentos personales complicados. Cuando se murió mi padre, me tocó bailar y bailé. Lo hice rota.

El famoso “The show must go on”... ¿No es muy cruel que una persona en esa situación tenga que seguir?

Lo que pasa es que tú eliges.

¿Sí? ¿Puedes elegir?

En mi caso, yo pude elegir. Mi padre me hizo prometerle que no suspendería una función por él. Pero cuando llegó la hora... Fue duro. Hay una parte de responsabilidad tremenda y tiendes a no querer mezclar una cosa con otra. No lo pasas bien, pero aprendes a superarte.

Una curiosidad personal. ¿Cuántos zapatos gastas por gira?

¡No tantos porque me cuesta mucho hacerlos! Cuando me hago con un zapato, con su sonido, con su comodidad, lo apuro hasta el infinito. Hace poco vi expuestos en el museo del calzado, los zapatos que usé en Juana la Loca, que tienen encima como 500 funciones. Estaban viejos, destrozados. Al verlos me preguntaba: “¿Eso lo he hecho yo?” Es como la representación gráfica de todo tu esfuerzo.

¿Quién te suele fabricar los zapatos?

Muchos son de Gallares, que los hacen a mano y a medida. Al principio están muy duros.

Tendrás los pies destrozados...

¡No, no! Tengo los pies estupendos. (Se descalza y los enseña)

Los tienes sorprendentemente cuidados y bonitos.

Ni un callo, ni una deformidad, nada. Parte de mi equipo, cuando me ve los pies, me tararea la música de Expediente X. (Ríe)