Sergio del Molino, Premio Alfaguara de Novela

Con la novela «Los alemanes», el escritor Sergio del Molino gana el XXVII Premio Alfaguara de Novela, que coincide con la celebración del 60º aniversario de la editorial y que este año se ha celebrado en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Una edición de marcado interés que se ha querido conmemorar con un jurado especial formado por los escritores Sergio Ramírez (ganador en 1998 con "Margarita, está linda la mar" y presidente del jurado en 2008), Juan José Millás (presidente del jurado en 2019), Rosa Montero (presidenta del jurado en 2012), Manuel Rivas (presidente del jurado en 2013) y Laura Restrepo (ganadora en 2004 con Delirio y presidenta del jurado en 2014), además de Pilar Reyes, directora editorial de Alfaguara (con voz pero sin voto). Ninguno de los miembros del jurado, que son autores emblemáticos del sello, ejercerá en esta ocasión como presidente.

Sergio del Molino, autor de «La hora violeta», «La piel» y el ensayo «La España vacía», que se ha caracterizado por una obra de fuerte mestizaje, donde la ficción y el ensayo estaban entrelazados, ha escrito una «novela, novela», como ha reconocido él mismo. Una historia que parte de un reportaje largo y que apea en un hecho real. «Los alemanes» cuenta una historia que arranca en 1916, en medio de la Primera Guerra Mundial, cuando arriban a Cádiz dos barcos con más de seiscientos alemanes que provienen de Camerún y que se han entregado a las autoridades españolas, al ser una nación neutral en el conflicto, para evitar entregarse a los aliados. Algunos de ellos prosperarán en nuestro país y se instalarán en Zaragoza, formando una comunidad cerrada.

Según comentó el propio novelista, esta es una narración que está animada por un propósito más hondo y de mayor actualidad: «Consideramos a los demás siempre como unos extraños, que, por mucho que creamos conocerlos, resultan en general un misterio. Como vivimos tiempos broncos, me parece que la literatura, y es a lo que aspiro precisamente, ponga en marcha una de sus armas: crear una ficción donde el otro no es un misterio tan profundo y que al entenderlo también nos entendemos a nosotros mismos. Ahora que estamos en la gresca política, en la selva social de las discusiones y las guerras culturales, considero que la literatura tiene un función esencial, que es poner en marcha esta comprensión, y que no podamos deshumanizarlo tan fácilmente y que nos podamos poner en su piel de una manera sencilla».

Sergio del Molino, que considera que «el pasado está siempre agazapado para destrozarnos la vida en cuanto nos descuidemos», ha tenido presente para esta narración coral, hecha de múltiples voces, el vínculo que existe entre padres e hijos y, sobre todo, el tema de cómo los orígenes, de dónde viene uno, determina su presente y también su futuro, dando así pie al tema de la culpa individual y la culpa colectiva y cómo, al final, te atrapan turbios crímenes que ya se consideraban enterrados o incluso se desconocían. «No puedes huir de las historias de tu familia y su basura siempre te va a llegar aunque te vayas a otros países y hayas metido por medio varias lenguas. Si tu familia está metida en algo turbio y está involucrada en algo oscuro, eso te va a llegar, no puedes escapar de ellos. No hay forma de escapar de ella aunque te vayas a una cabaña aislada al polo sur. A uno de estos hombres le llega este pasado y le destruye la vida sin apenas comerlo ni beberlo».

La editorial Alfaguara, que celebra ahora su 60º aniversario, se creó en el año 1964 de la mano del escritor Camilo José Cela, Premio Nobel de Literatura, y desde el año siguiente se procedió a la entrega de este galardón. Aunque después esta tradición se interrumpió, fue retomada con éxito en 1998. Desde momento hasta hoy, más de tres millones de lectores han leído las obras que han ganado. Unas novelas que, además, guarda la característica de que se publica de manera simultánea en España, Latinoamérica y Estados Unidos. A lo largo de este tiempo lo han ganado reconocidos escritores como Sergio Ramírez, Premio Cervantes de Literatura, Manuel Vicent, Clara Sánchez, Juan Gabriel Vásquez, José Ovejero, Jorge Volpi, Guillermo Arriaga, Ray Loriga, entre otros autores reconocidos.

En esta convocatoria se han recibido 800 manuscritos, de los cuales 396 han sido remitidos desde España, 104 desde Argentina, 109 desde México, 93 desde Colombia, 40 desde Estados Unidos, 20 desde Chile, 26 desde Perú y 12 desde Uruguay. El premio está dotado con 175.000 dólares, una escultura de Martín Chirino y la publicación simultánea en todo el territorio de habla hispana.