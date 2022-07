Darío Facal: “La posverdad es para perezosos intelectuales que no quieren leer”

Darío Facal lleva años inmerso en la búsqueda de La realidad, pero no termina de dar con ella. Pasan los meses, los años, y el montaje, que estará en Conde Duque el 3 y el 4 de agosto (dentro de los Veranos de la Villa), le pide otra vuelta de tuerca: «Han cambiado casi todos los temas», asegura de una función en la que, sorpresa, el móvil será indispensable en cada espectador. La era de la tecnología va atropellando un texto que se reinventa con criptomonedas, Inteligencia Artificial, posverdades, «deep webs», neurociencia... No sabe a dónde le llevará la pieza dentro de equis meses, pero sí tiene claro qué libro puede ayudar en esa búsqueda de qué es real y qué no lo es en los tiempos que corren: El enemigo conoce el sistema, de Marta Peirano.

−¿Por qué?

−Es extraordinario, un buen libro divulgativo. Te explica hasta cómo nos manipulan incluso a través de los olores en las tiendas de ropa. También cómo una determinada música, que, por supuesto, tienen controlada, te incita a comprar. A mí me sorprendió porque todo eso me echa de la tienda, pero yo no soy su público objetivo...

−Suena casi a conspiración.

−Todo está muy estudiado, pero no creo en conspiraciones de un determinado grupo de personas para hacer un plan perfecto y controlar el mundo. Sería como dominar la teoría del caos.

−¿Dentro de la era digital, tenemos claro qué es real y qué no?

−Es parte de la reflexión del espectáculo, aunque no tenemos una respuesta filosófica. Real es la imaginación, también el miedo o el cine fantasioso.

−Entonces, no hace falta que sea palpable, ¿no?

−Basta con conocer y pensar. Creemos que una mentira no es real, pero afecta a la realidad.

−¿El metaverso es real?

−No hemos estado ahí para confirmarlo, pero es un lugar posible.

−Entramos en territorio de la posverdad (o mentira).

−Merece mucha reflexión. Ya habló Bertrand Russell del peligro de las «emocracias», democracias movidas por las emociones. Siento que gran parte de la política actual lo es, apela a sentimientos y a juicios mediáticos. La posverdad es una verdad más fácil de asumir y en la que no necesitas conocimientos ni estudios para creer que lo sabes. Es para perezosos intelectuales que no quieren leer.