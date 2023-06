Condenadas a vivir

Fundada en 2011, la compañía Les Impuxibles ha venido desarrollando desde entonces un original trabajo que se caracteriza por aunar el compromiso social con la fusión de lenguajes y disciplinas artísticas. La identidad de género, la enfermedad mental, la violencia sexual, las relaciones familiares, el concepto de pareja o la conquista de la libertad son algunos de los temas que ya habían despertado el interés de sus directoras: Clara Peya, pianista y compositora, y Ariadna Peya, coreógrafa y bailarina. Ahora, en Harakiri, le toca el turno al suicidio, un problema que no ha perdido aún su condición de tabú, por más que en los últimos tiempos se perciba el esfuerzo de ciertos colectivos por visibilizarlo y encararlo.

Abiertas siempre a colaborar con otros creadores, las hermanas Peya han confiado la escritura de esta nueva pieza a María Velasco. Es la tercera vez, después de Suite TOC núm. 6 (2019) y FAM (2020), que la dramaturga burgalesa trabaja para Les Impuxibles. Una colaboración profesional que se ha convertido, según reconoce la autora, “en una relación de amistad”. Velasco ha escrito una obra sobre el suicidio, según explica, “partiendo del estupor de las estadísticas, pero rehuyendo el enfoque social, porque creo que para eso ya hay otros textos y otras ficciones”. Quizá pensando que nuestra atención como sociedad está puesta hoy casi exclusivamente en el suicidio juvenil, y que no estamos, por tanto, atendiendo con rigor la casuística del problema, Velasco ha querido que el personaje central de su obra sea una mujer adulta, una mujer que además es madre. Es ella, y no su hijo, quien decide quitarse la vida. Los textos, de marcado carácter confesional, de Anne Sexton y Sylvia Plath, dos grandes poetas que cometieron suicidio, han sido la fuente de inspiración de Velasco a la hora de “sondear –dice– un tema que me parece insondable”. Y aclara que no solo se ha apoyado en la obra poética de ambas, “sino también en sus diarios, en la biografía que escribió la hija

de Anne Sexton y en la obra de dos poetas actuales que han perdido a sus respectivos hijos por suicidio, como son Chantal Maillard y Piedad Bonnett”. Con todo ello la dramaturga ha urdido “una pequeña narrativa que se inicia con la desaparición de la madre, la cual empieza a dialogar con su hijo en las pesadillas de este durante el duelo”. A lo largo de ese diálogo, el hijo iniciará un viaje desde el enojo y la incomprensión iniciales hasta la aceptación y el respeto por la decisión de la madre. Esa historia sirve “para hilvanar todos los retazos musicales y coreográficos” ideados por las hermanas Peya, que constituyen los otros pilares de la función, como señala Velasco: “Es un espectáculo muy plural en el que las tres somos coautoras”. Y tan plural es el trabajo de Les Impuxibles que, en Harakiri, han decidido integrar también el circo, concretamente la disciplina del mástil chino, con la participación de la artista Silvia Capell. Haley Diallo, Helena Gispert, Antònia Jaume, Kiko López y Pau Vinyals son el resto de nombres que completan el elenco.