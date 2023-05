La danza macabra de Hofesh Shecheter

Double Murder se presenta con un aviso: “Música muy alta”. ¿De verdad es para tanto?, se le pregunta a su creador, Hofesh Shecheter. “No”, responde contundente. “Solo es un descargo de responsabilidad. La podría poner mucho más alta...”. Pero es que este israelí afincado en Londres (y que pisa Madrid por primera vez) piensa en todos, asegura: “Quizá el público típico de danza contemporánea pueda esperarse otra cosa, pero la música es fundamental. Es parte de la vibración, de la experiencia”.

Con todos los decibelios del mundo llega la Hofesh Shecheter Company a los Teatros del Canal, y lo hace con un programa doble que se ve por primera vez en España, Double Murder, en el que el bailarín y coreógrafo es capaz de ir del blanco al negro; de Clowns a The Fix. Cara y cruz de una misma moneda: la comedia “macabra” en la que se hace un guiño sarcástico a la creciente indiferencia de la gente hacia la violencia y otra pieza en la que la ternura y la fragilidad se adueñan del escenario. El frenesí de Clowns –creada para la Nederlands Dans Theatre 1 en 2015– se suaviza con una segunda función en la que “se enseña resiliencia y a curar las heridas”.

Shecheter vende esa parte más agresiva como “difícil y deprimente”, y aunque no parezca la mejor manera de colocar un producto, el artista ríe y se defiende: “A la gente le encanta ver cosas deprimentes en escena. Es una forma de vero. Hay muchos niveles. Los intérpretes utilizan todo lo que está en su mano para entretener, incluidos los asesinatos dramatizados. Hemos encontrado varias maneras creativas de matar”.

Las dos piezas de Hofesh Shecheter son cara y cruz Todd MacDonald

La pieza de danza va del sueño a la pesadilla. “Todo empieza siendo muy bonito y termina perturbado”. Shecheter asegura que “la danza contemporánea no es el ballet clásico” y que no están aquí para mostrar “las caras preciosas del mundo, sino para ver las diferentes capas de la realidad”. Eso sí, advierte, “para todo problema hay una solución”. Y ahí aparece The Fix, “una nueva manera de mirar el mundo”.

El israelí propone una danza macabra en la que, cuenta, no hay intención de plasmar su experiencia en las Fuerzas de Defensa de su país. Solo era un chaval cuando le tocó hacer la “mili”, una etapa que ha calificado de “cortocircuito” para su cerebro y a la que no es consciente de haber acudido para crear esta obra. “Al final allí tuve un paso tranquilo, no estuve en un escenario militar. Aunque el haber crecido en Jerusalén, con tanta tensión política que llama a tu puerta cada uno de tus días, me hizo obsesionarme con el poder, la violencia y ver cómo todo esto funciona en el entorno social en el que vivimos”. Así, afirma que no es una influencia principal, “pero todos llevamos una mochila que nos lleva a hacernos determinadas preguntas. Todo eso forma parte de mi subconsciente”.

Shecheter trae una función violenta porque el mundo está lleno de ella, “tal vez en algún templo tibetano se libren... Pero la violencia existe en nuestro ADN y se trata de darle su lugar sin hacer daño a la persona que tenemos enfrente”.