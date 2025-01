Dos activistas climáticos interrumpen a Sigourney Weaver durante su obra de teatro en Londres

El activismo climático continúa tomándola con el arte: esta vez ha sido el turno del teatro. Dos activistas de la organización ecologista Just Stop Oil, que han sido protagonistas en varias ocasiones de sonados actos de reivindicación, han interrumpido este lunes una representación teatral de Sigourney Weaver en Londres, para exigir al gobierno de Reino Unido que elimine progresivamente la quema de combustibles fósiles para 2030. "1,5 grados es un desastre global que no podemos ignorar. Incendios forestales en California,y cientos de miles de personas sin electricidad en el Reino Unido este fin de semana. Este no es un problema lejano ni futuro", señala la organización en un comunicado en su página web, en el que tildan a Weaver de ser una actriz "legendaria".