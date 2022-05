Por qué hoy es una tarde histórica para Morante en Las Ventas

Las Ventas vuelve a abrir sus puertas de nuevo. Será a las 18:00 horas, a pesar de que el festejo comienza a las 19:00. No es una tarde cualquier. Es el primer “No hay billetes” de la temporada. Lo cierto es que la expectación está por las nubes y no es para menos. El cartel lo merece. Morante de la Puebla, que este año cumple sus 25 de alternativa, hace su primer paseíllo en Las Ventas. El primero de tres. Pero no es un compromiso cualquiera, porque viene de formar un lío muy gordo en Sevilla. Cortó dos orejas, pero lo que ocurrió en el ruedo trascendió a ese triunfo. Torear como lo hizo él está al alcance de muy pocos.

Noticias relacionadas Regresos. Sebastián Castella anuncia su reaparición en 2023

Ya el año pasado Morante de la Puebla decidió dar un giro a su carrera y por ende a la Tauromaquia. Ese paso adelante supuso salir del acomodamiento y anunciarse con corridas duras, algunas que están en vías de desaparición. Eso supuso un revulsivo para la Fiesta. Interés, llenazo, suscitar expectación. Ese patrón lo ha mantenido este año y lo ha llevado a plazas de primera, como es el caso de Madrid.

Hoy se anuncia con la corrida de La Quinta. En esta ocasión Pablo Aguado también se ha apuntado a este hierro y lo mismo ha hecho Julián López “El Juli”. Por lo que cuando se han sacado los billetes a la venta, poco tardó en colgarse el “No hay billetes”.

Esta tarde hay mucho que contar en el ruedo venteño. Será la cuarta de San Isidro. Seis toros seis. Y toda la incertidumbre del mundo.