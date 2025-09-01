Albacete, bajo el signo del toro

Tiene la feria de Albacete en el toro su principal seña de identidad, un rasgo distintivo que lo diferencia y ensalza del resto de cosos de su categoría o incluso superior y convierte a su feria en una de las más destacadas del calendario. Un animal de bella estampa, de trapío impoluto, pero sin renunciar a la armonía y a las buenas hechuras. Ese toro que impone respeto al público y da seriedad a todo lo que acontece en el ruedo.

Y por eso este año, el toro presidirá también la feria taurina albacetense desde fuera de la plaza. Una imponente escultura de Puente Jerez ha quedado instalada frente a la puerta grande del coso, habiendo sido descubierta en un acto en el que junto al artista Puente Jerez han estado presentes el alcalde de la ciudad, Manuel Serrano López,Alberto Reina, segundo teniente de alcalde de Albacete y concejal de Asuntos Taurinos, Manuel Amador, empresario de la plaza de toros y Ángel Gómez, gerente del coso, en representación de UTE Casas-Amador, entre otras autoridades.

La feria irá del 8 al 17 de septiembre y contempla siete corridas de toros, otra de rejones, dos novilladas con picadores y otra sin caballos.