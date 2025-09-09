El arte de Juan Ortega conquista el prestigioso trofeo Yiyo 2025

El nombre de Juan Ortega ha quedado inscrito en el palmarés de la Feria de los Remedios de Colmenar Viejo como el gran triunfador de su edición 2025. El diestro sevillano ha sido reconocido con el XXXIX Trofeo "José Cubero Yiyo", concedido por la Peña Taurina "El Rescoldo", gracias a una actuación que conjugó clasicismo, temple y una profunda inspiración torera.

El jurado, reunido tras el cierre del ciclo, falló por unanimidad a favor de Ortega, destacando su labor el pasado 2 de septiembre frente a un toro del Conde de Mayalde. Desde el saludo capotero hasta la estocada final, la faena del sevillano fue una muestra de solidez y arte. Las dos orejas concedidas por la presidencia confirmaron la impresión unánime de los tendidos.

La actuación se sustentó sobre una estructura clásica y medida. Ortega saludó con verónicas de buen trazo, ejecutó un quite por tafalleras de gran empaque y llevó la faena de muleta por los cauces del temple y la hondura. La estocada final, ejecutada con limpieza y precisión, rubricó una de las tardes más rotundas del ciclo.

En el plano ganadero, el XXXVII Trofeo "Toros de Colmenar" al mejor ejemplar de la feria recayó en "Guardamonte", nº 1, también de la divisa del Conde de Mayalde. Lidiado en cuarto lugar esa misma tarde del 2 de septiembre, el toro ofreció un comportamiento de gran calidad, con ritmo, bravura y transmisión. José María Manzanares fue el encargado de su lidia, y aunque perdió los trofeos por el fallo con la espada, el juego del toro no pasó desapercibido para el jurado. Su clase, recorrido y entrega en la muleta consolidaron su elección como el mejor del serial.

Para la ganadería del Conde de Mayalde, este galardón supone su segunda conquista reciente en Colmenar. En 2023 ya obtuvo el mismo reconocimiento gracias a "Haraposo", consolidando su presencia como una de las divisas más sólidas del panorama actual.