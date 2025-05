“Belador” vuelve a Las Ventas: así será el homenaje a Victorino Martín el 26 de mayo

La historia vuelve a latir en el corazón de Las Ventas. El próximo lunes 26 de mayo, el coso madrileño será escenario de un acto tan simbólico como emotivo: el regreso de “Belador” (así, con "B", una errata que también tiene una historia propia), el único toro indultado en la historia de la plaza, con motivo de la presentación oficial de la corrida In Memoriam, en homenaje a Victorino Martín Andrés.

El acto, organizado por Plaza 1 y el Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, se celebrará a las 19:30 h y contará con un elenco de invitados que refleja el peso cultural de la tauromaquia. La presentación estará a cargo del periodista Roberto Gómez, en un evento en el que intervendrán Carlos Novillo (Consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior), Rafael G. Garrido (director general de Plaza 1) y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

El eje del homenaje será la presentación del cartel de la corrida In Memoriam, que tendrá lugar el próximo 15 de junio en la propia plaza de Las Ventas. El cartel está compuesto por tres toreros vinculados a la exigencia de ese hierro: Emilio de Justo, Paco Ureña y Borja Jiménez, que lidiarán un encierro de Victorino Martín, manteniendo viva la estirpe que forjó el ganadero homenajeado.

Pero sin duda, el protagonista simbólico será “Belador”, el toro inmortal. Indultado en 1982, su nombre quedó grabado como el primero —y hasta hoy, único— toro perdonado por la afición madrileña. Su figura, disecada, se conserva en el museo de Victorino Martín en Moraleja (Cáceres), y será trasladada excepcionalmente a Las Ventas para presidir este acto histórico.

Además de toreros en activo, el evento contará con la presencia de figuras emblemáticas como Ortega Cano y Ruiz Miguel, y con invitados del mundo del deporte, entre ellos el seleccionador nacional de fútbol Luis de la Fuente y el exentrenador Fabio Capello, aficionados reconocidos a los toros.

La corrida In Memoriam y el regreso de "Belador" no solo rinden tributo a una figura clave de la ganadería brava, sino que reivindican la memoria viva del toreo: esa que no se encierra en los libros, sino que respira, se recuerda y se celebra en su plaza más simbólica.