Curro Vázquez recoge el premio de Morante en los galardones de Telemadrid

José Antonio Morante de la Puebla ha sido reconocido como "Mejor Torero" en los XXIII Premios Taurinos de Telemadrid, celebrados en el Teatro Calderón de Madrid. El galardón le llega pocos días después de anunciar su retirada de los ruedos en la corrida del Día de la Hispanidad. Aunque el torero sevillano no pudo asistir, se excusó por su ausencia y Curro Vázquez recogió el trofeo en su nombre.

La ceremonia estuvo presidida por la infanta Elena, quien fue la encargada de entregar el premio a Curro Vázquez, en representación del diestro cigarrero. En su intervención, doña Elena tuvo palabras de elogio y reconocimiento para cada uno de los premiados, así como para el sector taurino en general, reconociéndolo como una de las más importantes banderas culturales de España.

Uno de los momentos más celebrados de la noche fue el reconocimiento a "Frenoso", de la ganadería de Victoriano del Río, como "Mejor Toro del ciclo isidril 2025". El astado fue uno de los grandes protagonistas de la Feria de San Isidro, por su bravura y entrega en la plaza de Las Ventas.

Fernando Robleño, también retirado recientemente, fue homenajeado por Onda Madrid por su trayectoria profesional, forjada durante años ante las ganaderías más exigentes. Un premio a la constancia y al valor discreto, pero firme, de una carrera ejemplar. El torero madrileño, en su discurso de agradecimiento, no dudó en destacar la labor de Telemadrid como gran divulgador esta expresión cultural.

El consejero Novillo aprovechó su intervención para reafirmar el compromiso del Ejecutivo madrileño con la tauromaquia, destacando que más de un millón de espectadores asistieron a los festejos en Las Ventas durante la última temporada. Una cifra que consolida a la plaza como epicentro del toreo en el mundo.