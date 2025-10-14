Pedro Sánchez se escuda en el PSOE para no posicionarse sobre los toros

Pedro Sánchez ha vuelto a hacer malabares con las palabras para evitar un posicionamiento claro sobre la tauromaquia. En una entrevista con la periodista Àngels Barceló en la Cadena SER, el presidente del Gobierno justificó la abstención del PSOE en la reciente votación sobre la ILP antitaurina asegurando que "es un debate no resuelto dentro del partido". Sin embargo, su tibieza y falta de compromiso con la Fiesta Brava ha despertado críticas incluso entre quienes, paradójicamente, se vieron beneficiados por esa abstención.

La Iniciativa Legislativa Popular que pretendía desproteger legalmente la tauromaquia no salió adelante gracias a la abstención del grupo socialista. Pero más allá del resultado parlamentario, lo que preocupa en el sector taurino es la falta de respaldo político de quien debería ser el primero en defenderlo. El propio Sánchez reconoció que hay militantes del PSOE "a favor y en contra", lo que, en su opinión, refleja "la diversidad de la sociedad española".

Pero una cosa es la diversidad de opiniones, y otra muy distinta la responsabilidad institucional. El Gobierno de España tiene la obligación de proteger y promover la tauromaquia como parte de su Patrimonio Cultural, tal y como recoge la legislación vigente. Sin embargo, mientras el Ministerio de Cultura ataca frontalmente esta expresión artística, el presidente guarda silencio o se esconde tras frases ambiguas.

Sánchez quiso insistir en que la abstención no implica un rechazo a la ILP, pero al mismo tiempo recalcó el compromiso de su Ejecutivo con el bienestar animal. "El compromiso con la protección de los animales es claro y rotundo", afirmó, con la clara intención de mantener su postura más populista.

La Fiesta de los toros no necesita favores, pero sí respeto y claridad. Y es precisamente lo que falta en las declaraciones del presidente: claridad. Porque no basta con no votar en contra. Lo que se espera de un líder es que defienda con firmeza aquello que forma parte de la identidad cultural de su país. Y en este tema, Pedro Sánchez prefiere mirar hacia otro lado.