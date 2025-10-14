El Cid, operado de una cornada interna

Manuel Jesús "El Cid" fue operado con éxito tras sufrir una cornada interna en el muslo derecho durante el festival celebrado en la Real Maestranza de Sevilla. La cogida se produjo mientras el torero intentaba poner en suerte al primero de la tarde en el tercio de varas. El percance obligó a su traslado a la clínica Viamed Santa Ángela de la Cruz al término del festejo.

El torero de Salteras también fue atendido en la enfermería de la plaza por una contusión costal en el lado derecho, aunque sin fracturas, según el parte firmado por el Dr. Octavio Mulet, cirujano jefe del coso sevillano. La lesión más grave, no obstante, fue la herida interna provocada por el pitón, que dejó una trayectoria de aproximadamente cinco centímetros en la cara interna del muslo.

La intervención quirúrgica, realizada por el propio Dr. Mulet, consistió en la limpieza del hematoma y control de la lesión. La operación se desarrolló sin complicaciones y el torero permanecerá ingresado en observación durante la noche, siguiendo el protocolo habitual en estos casos.

A pesar del golpe recibido, El Ciddecidió continuar en el ruedo y completar su faena, lo que fue reconocido por el público con una ovación. La firmeza con la que se mantuvo en la arena, incluso tras la voltereta, fue una muestra más del oficio y la veteranía del torero sevillano.