«Kilómetro 0», forjando el futuro

El pasado viernes 19 de enero, se llevó a cabo la presentación de la esperada segunda edición del certamen «Kilómetro 0» para novilleros sin picadores, un evento que se llevará a cabo en el Palacio Vistalegre los días 23, 24 y 25 de febrero. Este certamen representa un claro ejemplo del compromiso y la colaboración entre entidades clave: el Centro de Asuntos Taurinos, la Fundación Toro de Lidia (FTL), Plaza 1, la empresa gestora de Las Ventas, y el Palacio Vistalegre.

En el acto de presentación Miguel Abellán, director gerente del Centro de Asuntos Taurinos, y Victorino Martín, presidente de la FTL, se unieron para resaltar la trascendencia de este evento y su impacto positivo en la tauromaquia. Victorino compartió con LA RAZÓN su entusiasmo sobre el certamen, destacando que «’Madrid Kilómetro 0’ es una competición para novilleros sin picadores procedentes de las escuelas taurinas de Madrid y de otras cinco escuelas más, invitadas de fuera de la Comunidad».

Este certamen, compuesto por dos novilladas clasificatorias en las que participan doce novilleros, culminará en una gran final que se celebrará en el Palacio de Vistalegre. El presidente de la FTL enfatizó que este certamen es parte integral de «La Fiesta del Toro», un convenio entre la Fundación y la Comunidad de Madrid, que abarca diversos niveles y busca estimular y promover diferentes aspectos de la tauromaquia.

«Es muy ilusionante», afirmó Victorino, «gracias a estos certámenes se pueden abrir plazas como Vistalegre, y dar oportunidades a los novilleros y a ganaderos de la Comunidad». Añadió además, que «la colaboración que está brindando la Comunidad de Madrid al mundo del toro es impresionante y gracias a ese apoyo se pueden hacer todas las labores que estamos emprendiendo y que, además, están teniendo gran repercusión».

El certamen «Kilómetro 0» no solo brinda oportunidades a los novilleros, sino que también contribuye a la revitalización de festejos taurinos. «Estamos trabajando en todos los frentes que tenemos abiertos», afirmó Victorino. «Este año, entre los ‘Circuitos’ que forman la ‘Liga Nacional de Novilladas’, vamos a pasar de los 50 festejos, pero, además del ‘Kilómetro 0’ también hay que contar con el trofeo ‘Esteban Ferre’ de recortadores, el ‘Manuel Vidrié’ de rejoneadores y, por supuesto, la ‘Copa Chenel’ para los matadores de toros».

El ganadero destacó, además, los resultados positivos que ha traído consigo la «Copa Chenel», proporcionando visibilidad y apoyo a muchos toreros que merecen una oportunidad. «Con los resultados que ya todos conocemos, dando la oportunidad de tener visibilidad a muchos toreros que merecen una oportunidad y que, a partir de la ‘Copa’, han tenido un gran impulso en sus carreras. Este año, pasaremos de 18 a 21 participantes, hemos aumentado los festejos y ya hemos sobrepasado el centenar de peticiones de participación.»

El acto también contó con la participación de los novilleros y ganaderos que serán parte fundamental de esta edición, quienes presenciaron el sorteo que estableció las fechas y combinaciones de los festejos clasificatorios.

Las semifinales del certamen, programadas para viernes y sábado, contarán con duelos ganaderos entre Cerro Longo y El Retamar, así como entre Hnas. Ortega y Ginés Bartolomé, respectivamente. Los seis mejores novilleros avanzarán a la gran final del domingo 25, en la que lidiarán reses de Flor de Jara y Jesús González.

El actual triunfador del «Kilómetro Cero», Samuel Navalón, participó en el evento a través de un mensaje en vídeo, donde compartió su experiencia y resaltó la importancia de esta oportunidad para los participantes. «Tengo recuerdos maravillosos de cuando pude estar allí y es una oportunidad de oro para todos los novilleros sin picadores», expresó Navalón.

Además, se anunció que los tres festejos del certamen se retransmitirán a través de OneToro TV. David Casas, representante de la plataforma, explicó que «nuestra hoja de ruta tiene muy claro que el papel de las novilladas es fundamental, por eso las apoyamos».

Con el certamen «Kilómetro 0» no solo se apuntala la promoción de nuevos talentos taurinos, sino que también refleja el compromiso continuo de la FTL en diversos frentes para impulsar y preservar la tauromaquia como parte integral de la cultura española. «Esto nos permite avanzar en otros aspectos de la Fundación, como son las relaciones institucionales para posicionar y proteger la tauromaquia como sector cultural y económico muy vivo y necesario en nuestro tejido social, así como con el ‘Instituto Juan Belmonte’, que es ese espacio de soporte intelectual para la discusión y argumentación alrededor del toro», concluyó Victorino.

[[H2:Esta es la programación del «Kilometro 0»]]

Viernes 23 de febrero a las 18:30h. Reses de Cerro Longo y El Retamar para Álvaro Serrano (ET Navas del Rey), Pepe Burdiel (ET Yiyo), Simón Andreu (ET Valencia), Andreo Sánchez (ET Valdemorillo), Javier Cuartero(ET Alicante) y Miguel Delgado (ET Colmenar Viejo).

Sábado 24. Reses de Hermanas Ortega y Ginés Bartolomé para Jesús Yglesias (ET Salamanca), Julio Méndez (ET Badajoz), Sergio Rollón (ET El Juli), Jairo López (ET Anchuelo), Rafael de la Cueva (ET Yiyo) y Pedro Rufo (ET Toledo).

Domingo 25. Reses de Flor de Jara y Jesús González para la final.