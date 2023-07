El Juli se da la fiesta y Cayetano se va al Sol con bravos Jandillas

Antonio Ferrera se encontró con un primero que descolgó la cara, lo que vi, porque como cada tarde lo hice codificado por un columnón que preside mi acreditación como si fuera una penitencia. Lo sabrá el fisio a la vuelta en la lucha de buscar al toro y torero tras la columna y en Pamplona no son pequeños, pero la puta columna tampoco. Total que la faena de Ferrera la intuí y al toro también. Creo que fue bueno y la faena bien intencionada. No puedo añadir más. Me faltan datos.

Los mismos que sobraron a Cayetano Rivera el otro día en TVE cuando acudió después de los encierros, en la retransmisión y reivindicó la Fiesta en la propia cadena pública. No le falta razón, más bien le sobra. Pedía al Gobierno que lo haga para todos y a los que vengan, con las próximas elecciones a la vista, tan bien puestas en plenas vacaciones, gracias señor Sánchez, que no se olviden. En esta época ocurren cosas tan delirantes que a veces hay que explicar lo inexplicable. Hay niños más documentados que los adultos que cobran de nuestros impuestos y se encargan de nuestro futuro y el de nuestros hijos. Y lo peor ejercen también potestad sobre nuestras libertades dentro de la más dolorosa ignorancia. Yo la Cultura la respeto, me lo enseñaron en casa, aunque discrepe. De ahí la sorpresa de leer a Yolanda Diaz que desde Sumar “Querían acabar de manera inmediata con que esto, refiriéndose a los encierros de San Fermín, esté financiado con dinero público”. ¿En serio Yolanda y todo el gabinete de prensa de Yolanda? Hablando de precisamente una feria como San Fermín, organizada por y a beneficio de la Casa de la Misericordia, organización benéfica cuyo centro neurálgico es una residencia de ancianos. En serio que no os sonrojáis. Ponéis muy difícil sumar con ideas tan pueriles y debilitadas.

En honor de la Cultura y del respeto volvió a llenarse la plaza. 20.000 cada tarde. Se dice pronto. El Juli cortó una oreja del segundo que tuvo mucha nobleza y aunque fue a menos tuvo lo suficiente para montarle faena. La del madrileño de oficio.

Cayetano se fue de rodillas con el tercero desafiante. A todo trapo. Modo San Fermín on y así todo el trasteo. El Jandilla tenía movilidad pero también punteaba el engaño. La faena fue entusiasta y poco ajustada, pero la estocada caída y a la primera. Así el trofeo.

A Ferrera le tocó un cuarto complicado con el que se justificó y como era el toro de la merienda la cosa pasó discreta. Menos con la espada y aquí eso es oscuridad.

Extraordinario fue el quinto, repetidor, de largas y profundas arrancadas y con franqueza. El Juli, que lleva toda la vida en esto, cuarto de siglo de matador, ahí lo llevas, lo vio clarísimo y le plantó faena en el mismo centro del ruedo: poderosa y ligada. Y para acabar de calentar el ambiente de esa faena que quería ser puerta grande hubo alguno de rodillas y unas luqecinas. El Jandilla no se movió del centro del redondel en ningún momento. Qué gran toro; toreo sometido del madrileño. Tuvo que cerrarlo en el tercio Julián para encontrarlo la muerte y hacerlo a la primera. El madrileño se iba a hombros. Dos trofeos se llevó.

Cerró plaza un bravo sexto con el que Cayetano tuvo buenas intenciones, pero no se ajustó jamás. El toro tenía mucho que torear y defendió el torero la faena a su estilo. Y en sol. San Fermín tiene sus teclas claras, pero cerca estuvo de salirle caro. Mucha fiesta y poco toreo. A hombros se fueron los dos.

FICHA DEL FESTEJO:

Miércoles 12 de julio. Plaza de toros de Pamplona. Lleno de "No hay billetes".

Toros de Jandilla, el primero bueno, bravo y de profunda arrancada; noble y a menos el segundo; con movilidad, pero derrotó el tercero; complicado el cuarto; repetidor, de largas arrancadas y noble el extraordinario quinto; y bravo el sexto.

Antonio Ferrera, de blanco y plata, pinchazo, estocada, descabello (saludos); y cuatro pinchazos, estocada (silencio).

El Juli, de gris plomo y oro, estocada baja (oreja); y estocada (dos orejas).

Cayetano Rivera, de rosa y oro, estocada caída (oreja); y estocada (dos orejas).