Morante y Luque siguen de baja

No se han podido cumplir los planes de Morante de la Puebla, que se resintió en Ronda, el 2 de septiembre, de la lesión que arrastra desde hace casi dos meses, cuando un toro de Hermanos García Jiménez le produjo una rotura del ligamento escafo-semilunar en la plaza de toros portuguesa de Vila Franca de Xira. Según las observaciones iniciales, el diestro cigarrero estaría preparado para torear el 21 de septiembre en la segunda de las comparecencias que tenía contratadas en Salamanca, pero finalmente no pudo hacer el paseíllo y desde el entorno del torero no se ha anunciado dónde y cuándo podrá reaparecer. Antes, el viernes 22 de septiembre, debería haber pasado una revisión médica que pudiera establecer los nuevos plazos, algo de lo que muchos empresarios estarán atentos, pues a Morante todavía le quedan, entre otros compromisos, cuatro puertos de primera categoría en lo que resta de temporada. Tales como Madrid, Sevilla, Zaragoza y Valencia.

Otro sevillano, Daniel Luque, dueño de una temporada apabullante en todos los ruedos, también ha debido dar un paso al costado, pues las secuelas de la grave cornada que sufrió en El Puerto de Santa María, en la que se produjo también la fractura del tobillo izquierdo que, precisamente, es la que más incordios le está generando. Así, aunque el torero de Gerena apuró los plazos para poder estar en la Goyesca de la Feria del Arroz de Arles, donde triunfó con fuerza, esfuezo que prolongó con su presencia en Nîmes y Albacete, no está completamente restablecido y ha debido guardar reposo estos días. Razón por la que causó baja en la feria de Logroño y lo hará hoy también en Vera (Almería), donde le sustiturá el recién alternativado Jorge Martínez. A Luque también le espera un final de temporada intenso y apunta su regreso a los ruedos para el día 1 de octubre en Sevilla.

Por otra parte, la evolución del banderillero José Núñez "Pilo", herido grave en Salamanca el jueves 21 de septiembre, cuando un toro le propinó una "cornada en la cara interna del muslo derecho con dos trayectorias una inferior de 20 cm. y otra interior de 15 cm. que rompe bíceps femoral. Y otra cornada envainada en el tercio medio de la pierna derecha que con dos trayectorias de 15 y 10 cm.", según reza el parte médico, está siendo positiva.

Igualmente, el jueves 21 fue operado en Madrid el torero colombiano Luis Bolívar de la rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, que sufrió a comienzos de la temporada, precisamente, el 25 de marzo en la plaza de Puentepiedra (Colombia). El diestro caleño ha seguido, desde entonces, un tratamiento conservador, con un fortalecimiento de la musculatura que protege la articulación, para poder sacar adelante una temporada que le ha llevado por diversos ruedos americanos. Sin embargo, el paso por el quirófano era inevitable y ha sido ahora el mejor momento, para poder intentar recuperarse de cara a las grandes citas de su país, Cali, Manizales y, por supuesto, Bogotá.