Oreja para Francisco de Manuel en tarde de interés en la arena y poco público en el tendido

No comenzó con buen pie la tarde, pues el bonito toro de Fuente Ymbro sorteado para la confirmación fue devuelto a los corrales por su falta de fuerza y el sobrero, una pintura ensabanada de Alcurrucén, se emplazó en los medios de salida sin hacer caso a los capotes. Sus casi seis años le hicieron medir sus esfuerzos y elegir cada embestida. Tras la ceremonia de confirmación (con un padrino pidiendo permiso a la presidencia equivocadamente), Amor Rodríguez se dobló bien con el toro, pero "Navajerito" dobló las manos más de la cuenta. Ese fue su hándicap porque el buen toro tenía caro fondo y hondura en sus humilladas embestidas. Ni siquiera el mimo en el trato de Rodríguez evitó las constantes caídas, pero no impidió que el torero firmará unos cuantos muletazos de gran calidad en su composición por ambos pitones, pero sin el peso que le da una embestida poderosa. El guapo y astifino quinto resultó áspero y desagradable. Ya fue certero con Raúl Mateos, que se escurrió a la entrada de un par de banderillas y en la arena le corneó en el gemelo izquierdo. Y quiso en la muleta soltó tarascadas con ma estilo en medio del descompuesto viaje. Amor se plantó firme y esquivó las balas con estoicismo, convencido de obtener alguna embestida franca que nunca llegó entre un mar de enganchones. Sin embargo, dejó algún derechazo meritorio y un natural robado que el público supo valorar.

Raúl Mateos, herido en la pierna izquierda Luis Sánchez Olmedo Cultoro

La armónica estampa del segundo auguró la clase que después derrochó en la faena, lástima que el fondo no le acompañó para que la faena tuviera una mayor intensidad, porque calidad hubo de sobra. Ya la desplegó Álvaro Lorenzo desde las verónicas del saludo. Pero lo realmente importante vino con la profundidad de su muleta, siempre baja, siempre tersa, suave y soberbia para conducir unas embestidas igual de hondas y despaciosas de un toro fijo y serio. Una pena que el depósito se le fue vaciando con la entrega de su humillación, porque eso le restó contundencia a la faena del toledano, que dejó verdaderas joyas al natural, así como un cierre por bajo sensacional. El espadazo, quizá un poco trasero, fulminó al buen Fuente Ymbro y la oreja que pidió la mayoría quedó en una vuelta por la negativa del presiente. El cuarto fue otra cosa, más remiso en sus arrancadas y protestó las salidas con la cara alta y rebrincado. Álvaro, siempre dueño de la situación, atacó para obligar las embestidas, pero no fue fácil reconducir aquello. Sólo un par de series tuvieron repetición, una continuidad efímera pues no había ritmo y el temple sólo habitaba en la muleta de Lorenzo, no en la embestida sin entrega del toro. Eso sí, el espadazo fue de premio.

Francisco de Manuel

Poco ofreció el tercero, que a pesar de moverse con soltura en los primeros tercios, llegó a la muleta con el freno de mano puesto. Sin embargo, no tuvo mala intención y acudía a los cites de Francisco de Manuel, que lo intentó por todos los medios para estirar los viajes, pero el toro agradeció el buen trato. Eso sí, la forma de irse tras la espada ha sido de una verdad tremenda. Fue con el sexto con el que se vio una mejor dimensión de Francisco de Manuel, pues el toro, de imponente cara, vendió cara cada arrancada, pues nunca puso entrega en ellas y sí agresividad desclasada. El madrileño asentó valiente los talones para aguantar las arremetidas iniciales y tratar de meter al toro en la muleta, sometiéndole por bajo, poco a poco. Hasta ir sujetando la cabeza abajo del toro, llevándolo cuán largo como pudo y quedándose en el sitio para ligar el siguiente. Al final tres tandas completas, construidas muletazo a muletazo, una ella de naturales sólidos, metieron al público en la faena. Y la espada certificó el justo trofeo.

FICHA DEL FESTEJO:

Plaza de toros de Las Ventas (Madrid). Martes 15 de agosto de 2023. Menos de un cuarto de entrada (5937 espectadores según la empresa).

Cinco toros de Fuente Ymbro y uno de Alcurrucén, sobrero lidiado en primer turno, sustituto del devuelto por flojo del hierro titular. Serios y bien hechos. Blando el buen primero; de extraordinaria clase pero a menos el segundo; sin recorrido el tercero; deslucido el cuarto; áspero y con peligro el quinto; sin entrega pero obediente el sexto.

Álvaro Lorenzo, de canela y oro, estocada trasera (vuelta). Y en el cuarto estocada (ovación).

Amor Rodriguez, de sangre de toro y oro, pinchazo hondo, estocada y descabello (aviso y ovación). Y en el quinto pinchazo y bajonazo (silencio tras aviso).

Francisco de Manuel, de rioja y oro, estocada (silencio). Y en el sexto, estocada (oreja).

Incidencias: Amor Rodríguez confirmó con "Navajerito", nº 42, ensabanado mosqueado de 563 kg.

Parte médico: El banderillero Raúl Mateos fue atendido de una "Herida por asta de toro en cara posterior tercio medio muslo izquierdo con dos trayectorias, una ascendente y hacia dentro de 20 cm. que alcanza cara interna de tobillo y otra lateral y descendente de 20 cm. Que alcanza cara posterior de la tibia, rodeándola y que produce destrozos en ambos músculos gemelos y sóleo y contusión ando arteria rubial posterior y nervio CPE. Pronóstico grave".