¿Qué corridas de toros podremos ver el último fin de semana de marzo por televisión?

Los caprichos del tiempo han trastornado las vacaciones de Semana Santa para no pocos cofrades, turistas y curiosos que en estos días han tenido que improvisar planes diferentes para este tiempo de descanso y reflexión. Y no sólo ellos, pues los disintos espectáculos al aire libre han tenido a los oganizadores y espectadores miando al cielo, esperando que la lluvia y el frío den una tregua.

Así, la televisión se ha convertido en una opción más que válida para, desde la comodidad y el calor de casa, asistir en directo a los eventos que no hayan sido afectados por la inclemencia del temporal. Y, en cuanto a los toros, la oferta televisiva del último fin de semana de marzo se ha visto mermada por varias suspensiones y aplazamientos. No obstante, una de las citas más esperadas del año taurino sigue en pie y, además, con un "No hay billetes" asegurado en la plaza, lo que convierte a la pequeña pantalla en la única opción para poder presenciarla. Se trata, cómo no, de la tradicional corrida del Domingo de Resurrección de Sevilla, que este año, como todos los anteriores, cuenta con un cartel de lujo y marca el inicio de la Feria de Abril hispalense.

Serán las cámaras de OneToro TV las que trasladen lo sucedido en la Real Maestranza de Caballería sevillana, donde además se vivirá el retorno de Morante de la Puebla a los ruedos, tras varias fechas causando baja en los carteles, al lado del único torero francés que ha abierto la Puerta del Príncipe,Sebastián Castella, y el peruano Roca Rey, líder indiscutible del escalafón actual.

Sin embargo, este será el único festejo que podremos ver por televisón, pues a la suspensión de la corrida de toros prevista en Añover de Tajo, Toledo, para este sábado 30 de marzo, en la que actuarían Javier Cortés, Luis Gerpe y Joaquín Galdós, con toros de Martín Lorca y las cámaras de Castilla-La Mancha Media, y del festejo de la Copa Chenel, también previsto para el mismo día, esta vez en Villarejo de Salvanés, Madrid, que anunciaba a Antonio Puerta, Miguel Ángel Pacheco y Antonio Grande, con toros de Cerro Longo y Castillejo de Huebra, finalmente aplazado para el viernes 5 de abril, con la transmisión de TeleMadrid, se sumó, a última hora del viernes, el aplazamiento de la novillada sin picadores que iba a transmitir Canal Sur Televisión, desde Villaluenga del Rosario, Cádiz, y que está a la espera de una nueva fecha para ser reprogramada.

Festejos del fin de semana por TV:

Domingo 31.

A las 18:30 horas, a través de OneToro TV, desde Sevilla. Toros de Hermanos García Jiménez para Morante de la Puebla, Sebastián Castella y Roca Rey.