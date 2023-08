Todos los resultados de los festejos en el día más taurino del año

En el mundo del toro, tan lleno de frases y dichos, se suele decir que "quien no torea un 15 de agosto no es torero ni es na'". Sin embargo, aunque ahora los escalafones de profesionales son tan amplios como para que sean muchos toreros los que no se visten de luces en un día como este, sí es cierto que, junto con el día 9 de septiembre, el 15 de agosto es uno de los días más señalados en las agendas taurinas al tener una altímsima actividad en las plazas.

Además de las corridas de toros ya reseñadas en LA RAZÓN de Madrid, San Sebastián,Málaga y la que marcó el regreso de la actividad a Gijón, las siguientes son las reseñas de los demás festejos celebrados en esta jornada:

Corridas de toros:

Calamocha (Teruel). Toros de La Lucica. Sánchez Vara (oreja y dos orejas) y Alberto Pozo (oreja y silencio).

Calatayud (Zaragoza). Toros de Valdefresno. Miguel Ángel Perera )ovación, silencio y dos orejas) y Jorge Isiegas ( silencio, oreja y silencio). Más de tres cuartos de entrada.

Cenicientos (Madrid). Toros de Partido de Resina (vuelta al ruedo al 5º, “Nervioso”, nº 30). Serafín Marín (silencio y silencio tras aviso), Jairo Miguel (oreja y vuelta tras aviso) y Cristóbal Reyes (silencio tras aviso y silencio tras aviso).

Herrera del Duque (Badajoz). Toros de Luis Algarra (vuelta al ruedo al 5º). José María Manzanares (palmas y vuelta), Alejandro Talavante (dos orejas y dos orejas y rabo) y Ginés Marín (dos orejas y oreja). Casi lleno.

Roa de Duero (Burgos). Toros de Antonio Bañuelos (indultado el 5º, “Presumido”, nº 33, y vuelta al ruedo al 4º, “Cebollino”, nº 62). Morenito de Aranda (dos orejas y dos orejas), Joselito Adame (palmas y dos orejas y rabo simbólicos) y Mario Alcalde (ovación y oreja), que tomó la alternativa con “Arábigo”, nº 40, negro mulato, de 04/19.

Tafalla (Navarra). Toros de José Luis Pereda. Joselillo (ovación y ovación), Miguel Tendero (vuelta y oreja) y Lama de Góngora (oreja y palmas).

Beziers (Francia). Toros de Miura. Manuel Escribano (ovación y silencio tras aviso), Rubén Pinar (ovación tras petición y ovación tras aviso) y Alberto Lamelas (silencio y silencio tras aviso). Más de tres cuartos de entrada.

Dax (Francia). Toros de La Palmosilla. Juan Leal (silencio y división tras dos avisos), Leo Valadez (silencio y silencio) y Ángel Téllez (silencio y palmas). Lleno de ‘No hay billetes’.

Novilladas:

Alfaro (La Rioja). Novillos de Chamaco. Jorge Molina (palmas y silencio) y Fabio Jiménez (silencio y oreja). Un tercio de entrada.

Blanca (Murcia). Novillos de Castillejo de Huebra y José Manuel Sánchez (4º). Víctor Acebo (vuelta y pitos tras dos avisos) y Tristán Barroso (silencio y oreja). Lleno.

Guijuelo (Salamanca). Novillos de El Vaqueril de Casasola. Manuel Martín (oreja y silencio en el sobrero de regalo), Valentín Hoyos (vuelta), Raquel Martín (dos orejas), Ismael Martín (dos orejas), Jesús de la Calzada (oreja) y Víctor Cerrato (oreja).

Béziers (Francia). Toros de Robert Margé. Solalito (ovación, oreja y silencio tras aviso) y Lalo de María (ovación, ovación y oreja).

Festejos de rejones:

Cebreros (Ávila). Novillos de Prieto de la Cal. Roberto Armendáriz (oreja y dos orejas) y Felipe Alcaraz (silencio y división).

Ceclavín (Cáceres). Toros de Carmen Valiente y Ganadería de San Martín. Sergio Domínguez (oreja y dos orejas) y Sebastián Fernández (dos orejas y dos orejas y rabo).

El Burgo de Osma (Soria). Toros de Aurelio Hernando. Ana Rita (dos orejas y dos orejas), Juan Manuel Munera (ovación y ovación) y Ferrer Martín (oreja y dos orejas).

Villarcayo (Burgos). Novillos de José Luis Mayoral. Óscar Borjas (oreja y oreja) y Francisco Martín (oreja y dos orejas y rabo).

Dax (Francia). Matinal. Toros de Murube. Andy Cartagena (dos orejas y dos orejas y rabo), Léa Vicens (oreja y ovación) y Duarte Fernandes (ovación y vuelta).

Caldas da Rainha (Portugal). Toros de Vinhas. Antonio Ribeiro Telles (vuelta y vuelta), Marcos Tenorio Bastinhas (vuelta y vuelta) y Francisco Palha (vuelta y vuelta).

Messejana (Portugal). Toros de Passanha y Fontembro. Luis Rouxinol (vuelta y vuelta), Francisco Palha (vuelta y vuelta), Luis Rouxinol hijo (vuelta y vuelta) y el matador Antonio João Ferreira (vuelta).

Reguengos de Monsaraz (Portugal). Toros de Joaquim Brito Paes. João Moura (vuelta y vuelta), João Moura hijo (vuelta y vuelta), Miguel Moura (vuelta y vuelta) y Tomás Moura (vuelta).