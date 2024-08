El último baile de John Cena: "Nunca me he sentido por encima de WWE"

Le contemplan dieciséis campeonatos del mundo, más de 650 deseos concedidos a niños con problemas de salud a través de la fundación Make-A-Wish y una de las carreras más prometedoras del futuro inmediato en el cine de acción. John Cena (EE.UU., 1977) lleva dos décadas demostrando que, en efecto, el omnipotente y omnipresente tiene sus favoritos. Culturista errático y ex jugador de fútbol fracasado, el intérprete encontró su sitio a principios de siglo en la lucha libre, donde estuvo a punto de dejar de picar piedra antes de dar con los diamantes de un rapero blanco, personaje gracias al que alcanzó gran popularidad y se estableció como uno de los rostros comerciales de WWE, la empresa más importante -cotiza en el Nasdaq a través de su matiz TKO- del mundo de la lucha libre. Tras varios años de dudas en la sucesión al trono, ese mismo que han ocupado antes que él Hulk Hogan o Dwayne "The Rock" Johnson, Cena dejaba a los aficionados al "wrestling" salados de lágrimas el pasado mes de julio, anunciando que 2025 será su último año dedicándose a la más bella de las mentiras, tras varios períodos yendo y viniendo del cuadrilátero.

Ahora, después de aparecer en "Barbie" o "The Bear" y con contrato indefinido en "Fast & Furious" y el nuevo Universo DC de James Gunn, Cena sigue adelante con su carrera cinematográfica. "Never give up" ("nunca te rindas"), que lleva rezando en sus camisetas desde hace tiempo. Y han pasado unos años desde nuestro tiempo, pero la ciudad de Los Angeles que plantea “Jackpot!” se parece mucho -quizá demasiado- a la de la actualidad: sueños rotos, alquileres por las nubes y estrellas estrelladas se agolpan en el transporte público buscando una oportunidad para brillar. La diferencia, en la nueva película de Paul Feig (“La boda de mi mejor amiga”) que estrena Prime Video el 15 de agosto, es que en esta distopía el gobierno organiza una lotería millonaria en la que el ganador se vuelve billonario al instante… siempre que sobreviva a los intentos completamente legales de asesinato a los que será sometido antes de que se ponga el sol. Protagonizada por Cena, guardaespaldas bonachón en esta divertida comedia de acción junto a la ecléctica Awkwafina (“The Farewell”) y la participación estelar de Simu Liu (“Shang-Chi”), la película explora la distopía desde la brocha gorda, dejándose embriagar por las mieles del chiste fácil pero ofreciendo una extraordinaria plataforma a sus actores para que se prueben como valores cómicos.

John Cena y Awkwafina en "Jackpot!", de Prime Video AMAZON PRIME VIDEO

PREGUNTA. ¿Participaría en una lotería como la de la película? ¿Cómo de lejos está el Los Angeles actual del que sale en la película?

RESPUESTA. No creo que participase en una lotería donde el asesinato está permitido (ríe). Y, por muy interesante que diga la gente que es Los Angeles, todavía no hemos llegado a lo distópico de una lotería asesina.

P. Sé que le gustan mucho los coches americanos clásicos, por eso tengo que preguntarle: ¿cuántas escenas de acción realmente protagonizó? ¿Le gusta el riesgo?

R. Esta ha sido una de esas raras ocasiones, rodando una película de acción, en la que todo lo que pedía el guion estaba dentro de mis habilidades, de lo que podía hacer. Si te fijas en la acción, te darás cuenta de que hay mucha comedia, algo que se adapta perfectamente a lo que yo sé hacer basado en mi experiencia previa. Podía ser atlético y a la vez brutal, mezclando movimientos de varias disciplinas y, por supuesto, todo lo que he aprendido en WWE. Y, Dios mío, lo que me gusta conducir. Todos esos elementos se dan en “Jackpot”, así que he participado en las escenas de acción mucho más que en cualquier proyecto anterior.

P. Desde hace algún tiempo, su nombre ha sido sinónimo de acción y comedia en el cine de taquillazos. ¿Qué tiene que tener un proyecto para atraer a John Cena?

R. La motivación es la misma desde que empecé, siempre he buscado una buena historia. En WWE, en wrestling, tenemos la habilidad de crear nuestras propias historias y darles forma, bien sea hablando con un oponente o sobre el mismo cuadrilátero. ¿Por qué estamos peleando? Se puede explicar sobre la marcha. En cine y televisión es distinto, porque lo que más importa es esa historia, ese desarrollo de los acontecimientos sumamente planeado y planificado hasta el más mínimo detalle. Y tiene que ser bueno, no se puede arreglar sobre la marcha. Una película lleva muchísimo tiempo, muchas semanas de rodaje, y si no es interesante, los días se te van a hacer eternos.

P. Después de salir en “Fast & Furious”, “Barbie” o “The Bear”, uno pensaría que John Cena ya está por encima del wrestling, pero aún así sacó tiempo para estar en Philadelphia y sorprender a los fans en WrestleMania. Ahora vuelve para pelear un último año y retirarse. ¿Está John Cena preparado para decir adiós?

R. No sé si alguna vez estaré de acuerdo con la perspectiva de estar por encima de WWE, al menos de la manera en la que yo lo veo, pero creo que tiene que ver con una manera estereotípica de entender las cosas. La gente cree que puedes actuar en Hollywood o puedes dedicarte a la lucha libre, no entienden que puedas o quieras hacer las dos cosas. Y yo llevo intentando hacer durante más de 20 años. Ahora mismo tengo 47 y cuando me retire tendré 48 años. Es el momento de cerrar este capítulo en WWE, pero seguiré trabajando como embajador. Me verás más con este traje, estrechando manos y sonriendo, pero siempre feliz de que sigan contando conmigo por mucho que cambien las etapas en la empresa. Siempre querré trabajar con ellos, porque este negocio es el que me lo ha dado todo.

P. Y a un nivel más personal, ¿a qué va a saber ese primer café, el de la mañana posterior a retirarse oficialmente como luchador de WWE?

R. Depende de dónde me lo compre (ríe). Intentaré que sea un lugar donde hagan buenos los “flat latte”. Tengo muchísimas ganas de que empiece 2025 y tú eres un ejemplo extraordinario. Estás en España, estamos a miles de kilómetros de distancia, y estás vistiendo una camiseta que yo llevé durante un período muy específico de mi carrera que para tí significa algo importante, algo relevante en tu vida. Eso significa que algo que yo y mis compañeros pusimos en pie ha significado algo para alguien en el mundo. Hemos tenido muchos de esos momentos alrededor de todo el mundo. Por eso, la razón de hacer un tour de despedida en lugar de fijar una fecha y decir que me retiro para no volver jamás es para tener la oportunidad de despedirme de toda esa gente alrededor del mundo, en un año, de enero a diciembre. Quizá te reencuentre con amigos del pasado, te haga hacer nuevos amigos o atraiga a nuevos fans hacia WWE, para seguir apoyando a las superestrellas que han venido después de mí y que están llevando sobre sus espaldas un legado increíble. El tour es muy importante para mí y no hay un solo sentimiento negativo que asocie a ello.

"Jackpot!", con John Cena, se estrena el 15 de agosto en Prime Video AMAZON PRIME VIDEO

P. ¿Cómo ha sido trabajar con Paul Feig? Bien pensado, parece algo que se ha demorado demasiado en ocurrir…

R. Paul es increíble y es un cómico muy inteligente, además de un guionista muy talentoso. Todo ha sido un camino de aprendizaje por él, porque durante el rodaje te va probando, buscando tu cintura como cómico para que reacciones y que la película crezca. Al final, ruedas como ocho películas en la misma película, porque te permite probarte, ver qué funciona y qué no buscando siempre hacer una película más divertida, mejor. Es un proceso muy extraño para mí, jamás me había expuesto a algo así, pero ha sido increíble. De hecho, es todo un regalo que haya tantas tomas falsas en los créditos de la película, porque eso nos ha permitido que la audiencia vea todo ese trabajo de ensayo, que fue muy, muy divertido.

P. ¿Y qué tal con Awkwafina?

R. Awkwafina es increíble, sobre todo en la improvisación. Ojalá pueda trabajar con ella otra vez en un futuro próximo.