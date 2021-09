“Shang-Chi”: Marvel enmienda su racismo para seguir encontrando oro en la diversidad

A principios de la década de los setenta, cuando Marvel Cómics se encontraba en su última época de bonanza antes de ser comprada por Disney, se lanzó a robar. Tal y como suena. La casa de las ideas, con Stan Lee al frente, comenzó a “inspirarse” en personajes de la cultura popular para dar respuesta a la demanda de nuevos rostros que había entre sus aficionados. Así, cuando el guionista Steve Englehart estaba viendo «Kung-Fu», se le ocurrió que el aprendiz de artes marciales al que encarnaba David Carradine podía tener una versión en los cómics, quizá más espectacular, menos filosófica, más de consumo directo. Unos cuantos tópicos y chistes racistas después, nació «Shang-Chi», que llegó a tener su propia serie desde diciembre de 1973, pero que fue descontinuado apenas unos años más tarde. Por eso, cuando se anunció que un personaje lleno de estereotipos sobre la comunidad asiática en Estados Unidos formaría parte del Universo Cinematográfico Marvel (UCM), se encendieron todas las alarmas de lo «woke» y también las de lo reaccionario, que veían en ello otro ejercicio de revisión histórica.

La violencia como herramienta narrativa

Adaptándose a los tiempos, y eliminando cualquier referencia al «terror amarillo» (como era conocido en los cómics), «Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos» no solo resuelve en forma de película adrenalínica la coyuntura problemática de los orígenes del personaje, convirtiéndolo en un inmigrante asiático en San Francisco, sino que además lo hace con un tipo de acción, la verdaderamente violenta, que hace tiempo que no veíamos en una película de superhéroes: «Normalmente desconecto cuando veo escenas de acción en las películas, pero no cuando se usa como herramienta de narración. ¿Por qué este personaje está pateando a este? ¿Por qué lo hace de esa manera? Jackie Chan y su equipo de especialistas crearon hace décadas un estilo de escenas de acción que a mí me han inspirado toda la vida. Por eso, tener en el set de rodaje a expertos de su equipo fue muy importante para crear las coreografías», explica el director, Destin Daniel Cretton, que eligió entre más de 3.000 candidatos al sino-canadiense Simu Liu, para el papel protagonista: «Odio el proceso de casting, pero participar activamente es la única forma de asegurarme de que podíamos encontrar al Shang-Chi perfecto», confiesa.

«Siempre fui un apasionado de “Los Vengadores”. Y no me cerraba a nada. No sé si debería decirlo, pero me encantaba Marvel igual que me gustaba DC. Con Shang-Chi en concreto no tenía esa misma relación, porque quizá es uno de los personajes más olvidados y más oxidados, desactualizados. Quizá la palabra adecuada para definirlo sería “tópico”. Ahora no, porque hemos conseguido un personaje que vive y respira en 2021 y su percepción de lo asiático, lo americano y lo asiático-americano es mucho más sana», explica Liu a través de videoconferencia. Y remata, sin miedo: «El camino más fácil para conseguir más representación asiática es hacer buenas películas, que sean incontestables. Es fantástico que estemos celebrando la primera película así de Marvel, pero necesitamos la segunda, la tercera y la cuarta. Lo entusiasmado que estoy con esta no es nada comparado con lo que puede y debe inaugurar», dice esperanzado.