Todo ello no ha amedrentado a Alejandro Amenábar, que después de recorrer mundo con sus historias en la gran pantalla, regresa a casa, a España, para contar un extracto sensible de nuestra historia, con Miguel de Unamuno como gran protagonista . Su enfrentamiento dialéctico con Millán-Astray, fundador de la Legión, en la Salamanca universitaria de los inicios de la contienda bélica, es el mello del filme, titulado “Mientras dure la guerra”,

“¡Viva la muerte!”: el clásico grito de guerra legionario se escucha al inicio del tráiler que ha trascendido hoy, a la espera del estreno del filme el 27 de septiembre. Como no podía ser de otra manera, las célebres peroratas universitarias de Unamuno (a quien da vida Karra Elejalde en un papel que puede ser un hito en su carrera) centran el extracto: “Vencer no es convencer, conquistar no es convertir”.

El filme arranca con la decisión del filósofo de apoyar públicamente la rebelión militar que promete traer orden a la España convulsa del 36, lo que supone su inmediata destitución como rector de la Universidad de Salamanca. Sin embargo, la deriva del conflicto, hará que Unamuno se replantee la situación y el choque con Millán-Astray lo convence de cambiar su postura. El encuentro con Franco es otro de los platos fuertes.

Hace prácticamente 15 años que Amenábar no rodaba en España, desde la oscarizada “Mar adentro”. El propio director reconoce que es una película “muy especial para mí al tratarse de la primera que ruedo en mi país después de mucho tiempo. Pero sobre todo es especial porque, además de contar algunos hechos históricos que muchos habrán olvidado y otros ni siquiera conocíamos, apela muy directamente a nuestro presente y nuestra condición como ciudadanos que conviven, discuten y a veces, lamentablemente, se destruyen”.