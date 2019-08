Weinstein: el ocaso del "sheriff del pueblo"

Weinstein con Renée Zellweger

Sin embargo, mirado con los ojos del presente, semejante episodio podría ser comparado con una de esas perturbadoras escenas de película de serie B que, de lo malas que son, no necesitan más de dos días para desaparecer de la cabeza. Por desgracia, esto no es una película. Ni lo fue. Y a su protagonista, mejor dicho, a sus protagonistas, no se les olvidó. «Me dijo: “solo quiero mirarte”. Puso su mano en la parte trasera de mi cuello y me mantuvo allí observando mi propia imagen mientras se tocaba. Me resultaba complicado creer que esa era yo. Pero recuerdo mirarme en el espejo y verle por encima de mi hombro derecho, mientras pensaba: si me quedo quieta, quizá todo esto desaparecerá o quizá desapareceré yo. Imagino que estaba demasiado afectada para moverme», reconoce la actriz Erika Rosenbaum durante uno de los testimonios más explícitos que se pueden escuchar en el documental «Intocable», que se estrena el viernes. Nueve meses después de que se produjera la primera acusación hacia el productor Harvey Weinstein por abusos sexuales y habiendo pasado ya un año de la salvaje irrupción del #MeToo, la cineasta y documentalista británica Ursula Macfarlane construye ahora una parábola cinematográfica producida por el oscarizado Simon Chinn (artífice de obras tan exitosas como «Searching for Sugar Man» o «Man on Wire», que narra la historia del acróbata Philippe Petit y su artística hazaña de suspensión sobre un delgado cable que unía las Torres Gemelas del World Trade Center) en la que se reconstruye con ayuda de declaraciones, entrevistas y testimonios –tanto de las denunciantes como del entorno más cercano del magnate– la verdadera historia del espectacular ascenso y posterior caída de alguien que se dirigía a sí mismo como «el sheriff del pueblo». Weinstein estuvo viviendo un tiempo en el complejo de apartamentos de protección oficial de Electchester (Queens), en el contexto de una infancia plagada de pequeños conatos de marginalidad debido a su carácter tímido, inseguro y acomplejado, en la que siempre estuvo presente un desarrollo bastante deficiente de sus habilidades sociales. No salía en las obras del colegio, ni practicaba deporte, ni sobresalía en nada. Cuando entra en la universidad, la antipatía que genera en sus compañeros se multiplica de forma considerable por «resultar alguien repulsivo. Lo que ponía a la gente de los nervios era que iba por ahí como si fuera el Padrino», tal y como reconoce Dave Channon, antiguo compañero de la infancia. Pero tenía algo que, lejos de consolidar su faceta mafiosa, afianzaba su posibilidad de convertirse en un genio; la pasión. Una pasión por el cine que más tarde terminaría materializándose en una exitosa productora impulsora del cine independiente con sede en Tribeca como Miramax, cuyo nombre se inspiró en la fusión del de sus padres (Miriam y Max Weinstein).