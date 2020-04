“Y Mourinho me dijo: ‘Sólo puedes ser retrasado mental’”

El ex jugador del Oporto Cándido Costa estuvo en una entrevista en los medios oficiales del club, desde casa por el confinamiento por el coronavirus. Y recordó su anécdota con Mourinho, cuando él era muy joven, 21 años, y no tenía los minutos que él quería y habló con el entrenador. Era la temporada 2002/03: "Fui un estúpido. En ese momento, tenía un gran papel en la selección sub-21, pero no tenía minutos en el FC Porto. Me senté con Mourinho y le dije que quería irme. Y él respondió: “Sólo puedes ser un retrasado mental”, afirmó. “Quería jugar, tuve dos buenas temporadas en el Oporto y pensé que estaba en un momento decisivo. Pero terminé yéndome y cuando regresé, Mourinho se había ido al Chelsea”, añadió, lamentándose, porque el entrenador se fue a Inglaterra después de haber ganado liga, Liga Europa y Champions con el equipo de los dragones.

"FC Porto em casa" com Cândido Costa e Paulo Machado https://t.co/BSLm0zp2rW — FC Porto (@FCPorto) April 29, 2020