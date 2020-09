Nadal es un fuera de serie, al tenis y al fútbol. El tenista se mostró satisfecho de haber jugado “un partido muy sólido” ante el serbio Dusan Lajovic (6-1, 6-3) para avanzar a los cuartos de final del Masters 1.000 de Roma, y ha reconocido que se ha visto “mejor de lo que esperaba” y que aunque tenía “dudas” y en parte “todavía” las tiene, luchará por su “oportunidad” para “subir de nivel”.

“Esta noche he jugado un partido muy sólido, con mucha intensidad. Por supuesto, todavía hay mucho por mejorar, pero tenemos que trabajar en ello, no sucede de forma automática. Sin embargo, mi estado es mejor de lo que esperaba”, señaló tras su victoria.

Y más satisfecho se tenía que haber mostrado de lo que hizo en un entrenamiento con una pelota de tenis. Ni Messi, ni Cristiano Ronaldo ni Maradona. Es un show lo que hace el tenista español.

Sin embargo, él, lógicamente, sigue centrado en el tenis_ “Físicamente, todavía tengo que mejorar, por mucho que entrene. La competición requiere un mayor esfuerzo físico, por la carga emocional”, indicó.

“Ya tengo garantizados tres partidos aquí y quiero seguir teniendo la oportunidad de subir de nivel. En el deporte todo cambia muy rápido. Tenía dudas y todavía las tengo, pero me siento bien”, reconoció el balear.

Por último, Nadal se mostró feliz por poder volver a ver público en Roma. “Es fantástico. Mil espectadores no es mucho, pero sigue siendo algo. Estoy contento por el torneo y por el tenis en general. No me sorprende porque la situación cambia constantemente”, concluyó.