Directo
Athletic Club - Arsenal, en directo hoy: jornada 1 de la fase de liga, Champions League
Después de más de una década fuera del torneo continental, el equipo bilbaíno debuta en San Mamés ante un rival de primer nivel
Athletic Club - Arsenal: jornada 1 de la liguilla, UEFA Champions League, en vivo online
¡Ambiente Champions!
Un Arsenal increíble
Por su parte, el Arsenal de Mikel Arteta llega con la etiqueta de favorito, pero también con problemas en la enfermería. No podrá contar con su capitán Martin Ødegaard, lesionado en el hombro, ni con otros nombres importantes como Bukayo Saka, Ben White, Kai Havertz o Gabriel Jesus. Aun así, los ‘gunners’ mantienen un bloque competitivo y en buena dinámica en Inglaterra, lo que los convierte en un rival temible.
¡Qué ambiente!
El ambiente en Bilbao será especial: la afición rojiblanca llevaba años esperando escuchar de nuevo el himno de la Champions en su estadio. Sin embargo, el conjunto de Ernesto Valverde afronta el partido con varias bajas sensibles. No estarán jugadores clave como Nico Williams, lesionado, ni Beñat Prados, que se perderá toda la temporada por una grave rotura de ligamento cruzado. Además, Yeray Álvarez sigue sancionado y Aymeric Laporte no ha llegado a tiempo para debutar en Europa.
Esto es historia
El regreso de San Mamés a la Champions League llega con un duelo de máxima exigencia. El Athletic Club recibe al Arsenal en la primera jornada de la fase de liga del torneo, un choque que simboliza tanto la ilusión de los bilbaínos por volver a la élite europea como la oportunidad de medirse frente a uno de los equipos más poderosos de la Premier League.
¡Comenzamos!
Bienvenidos a este partidazo. Comenzamos con el minuto a minuto de un encuentro histórico para el Athletic.
