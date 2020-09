Marcos de Quinto y su pelea con un atleta: “Quédate con los perros que Pablo Iglesias te presta...”

Cristina Seguí insultó a los que se manifestaban contra Ayuso diciendo que no se duchaban desde 1985. Entró entonces el atleta Roberto Sotomayor llamándola sociópata y ahí apareció Marcos de Quinto, ex de Ciudadanos para meterse con Sotomayor.

Ahí ha empezado una pelea por Twitter.

“Estimado @MarcosdeQuinto", escribe Roberto Sotomayor "es verdad q no me acompaña ser hijo de familia acomodada q estudió en la Universidad privada y con modos muy chulescos. Yo, en cambio, provengo de familia humilde, estudié en universidad pública y creo tener bastante más educación q usted.

Marcos de Quinto: "No sabes nada de mí, de mi familia ni de dónde estudié y por qué. De chulesco tengo menos que tú, que insultas gratuitamente a una mujer como @CristinaSegui_, arropado por todos trolls de Podemos, que Calvente denunció. Búscate mejores compañías... y mejor información sobre mí.

Y añade: "Buen dinero chupaste del programa ADO que yo pagaba y, ahora, estás viendo si lo levantas por otro lado, haciendo la rosca a los podemitas... :-). Hala, quédate con todos los perros que Iglesias “te presta” como guardaespaldas tuiteros, yo les bloqueo :-))

Roberto de Sotomayor: “No necesito que nadie me preste nada. Con que no me llamen “guarro” a mi y a miles de ciudadanos me es suficiente”