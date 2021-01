Carlos Moyá no estará con Nadal en el Abierto de Australia

Queda menos de un mes para el arranque del Abierto de Australia, en el que Rafa Nadal busca su vigésimo primer Grand Slam, para romper así el empate que ahora mismo tiene con Roger Federer en este tipo de torneos, pero los tenistas ya están viajando, obligados por el protocolo de seguridad por la pandemia. Los tenistas tendrán que pasar una estricta cuarentena, y las medidas serán extremas. El número dos del mundo ya está rumbo a Australia, pero en su equipo habrá una baja importante: Carlos Moyá. ”Después de hablar con Rafa hemos decidido que no viajaré a Melbourne con el equipo. Mi intención era estar con el equipo al inicio del Open como cada año pero el gobierno australiano no autoriza a viajar separadamente y llegar para el principio del torneo. Este año me tocará verlo desde casa ya que es tiempo de estar con mi familia, padres e hijos debido a la delicada situación que se está viviendo en España con el coronavirus, Mucha suerte al equipo!!”, explica el éx número uno del mundo en sus redes sociales.

Será Francis Roig, su otro entrenador, el que acompañe a Nadal en este tramo inicial de la temporada, en el que además del Abierto de Australia, del 8 al 21 de febrero, disputará la Copa ATP una semana antes, para rodarse y entrar de verdad en competición después de pasar quince días allí entre la cuarentena y el entrenamiento.