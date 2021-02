La explosiva respuesta de Iturralde a Piqué por llamar madridistas a los árbitros

El central del Barcelona Gerard Piqué habló durante esta semana con el streamer Ibai Llanos y el youtuber DjMariio y aprovechó para dudar de la honestidad de los árbitros, apoyado en unas supuestas declaraciones del excolegiado Eduardo Iturralde González. Según Piqué, Iturralde habló de una estadística que dice que el 85% de los árbitros son del Real Madrid. “¿Como no van a pitar a favor del Madrid? Aunque sea inconscientemente, ¿cómo no van a tirar más de un bando que del otro?”, aseguró Piqué. Después de esta dura crítica, el defensa dijo que “respeta su labor y que siempre intentan hacer su trabajo lo mejor posible”. Este sábado llegó la contundente respuesta de Iturralde en el Carrusel Deportivo de la Cadena SER, donde colabora como comentarista.

“Siguiendo con su argumento, ¿él cuando jugó en el Zaragoza contra el Barcelona se dejó perder el partido? Porque él es del Barça. Es por decir, yo no dudo de la profesionalidad de Piqué, pero como él es muy muy del Barça y lo ha demostrado, cuando jugaba con el Zaragoza y jugaba contra el Barcelona no jugaba al 100% y por lo tanto no era profesional y se dejaba perder. Siguiendo su argumento”, dijo Iturralde, que no se detuvo ahí.

“También siguiendo su argumento, la temporada pasada en la famosa Liga que dicen ellos que se ganó por el VAR [la ganó el Real Madrid], cuando estaba la cosa más competida, en el Camp Nou hay dos penaltis clarísimos a favor del Madrid que el árbitro no pitó. ¿Qué pasa, que este árbitro se equivocó?”, continuó Iturralde.

“Siguiendo con la profesionalidad, hay un partido, el último de Liga, en el que un equipo necesitaba ganar en el Camp Nou. Qué curioso, el Barcelona iba ganando 2-0 y luego empatan 2-2 porque bajaron bastante las revoluciones los del Barcelona. ¿Tengo que dudar de la profesionalidad de los 11 jugadores del Barça que se dejaron empatar para que el otro equipo se salvase de categoría?”, expuso Iturralde. El encuentro al que se refiere es el Barcelona-Deportivo (2-2) de la temporada 2014-15.

“Piqué se puede enfadar y puede decir lo que quiera porque es el más guay de todos. Si él duda de la profesionalidad de los árbitros, cuando él jugaba con el Zaragoza contra el Barcelona, yo dudo de su profesionalidad en esos partidos. Y dudo de la profesionalidad de un equipo cuando vas ganando 2-0 y te empatan a dos. Siempre siguiendo su argumento”, insistió Iturralde.

“En toda España, le guste a Piqué o no le guste, hay muchísimos más madridistas que barcelonistas. Te guste o no te guste”, concluyó.