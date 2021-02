La sorprendente cantidad (por lo poco) que ganará Pau Gasol en el Barcelona

Pau Gasol volverá a vestir la camiseta del FC Barcelona 20 años después, tras haber alcanzado un acuerdo con la entidad blaugrana hasta el final del presente curso, según informa este sábado la edición digital de ‘Mundo Deportivo’. Gasol, seis veces ‘All Star’ y doble campeón de la NBA, no juega un partido oficial desde marzo de 2019, cuando militaba en los Milwaukee Bucks. Desde entonces ha sido intervenido en dos ocasiones del pie izquierdo, además de haber afrontado una larga rehabilitación interrumpida por la pandemia.

El de Sant Boi de Llobregat, que salió del Barcelona en 2001, vuelve a la Ciudad Condal para jugar gratis, según recoge el rotativo catalán, después de haber sonado con fuerza para reforzar algunas franquicias en la NBA, entre ellas Los Angeles Lakers, donde habría coincidido con su hermano Marc.

Sin embargo, el mayor de los Gasol ha elegido volver a los orígenes para preparar los Juegos Olímpicos de Tokio y ayudar al club de su vida en una temporada muy exigente en la que ya han conquistado la Copa del Rey. A sus 40 años, el ex de los Lakers y de Grizzlies trata de llegar a punto a la cita olímpica de este verano.

Por eso el jugador y el club han llegado a un acuerdo con unas condiciones económicas sorprendentes para quien es el mejor jugador español de todos los tiempos. Pau quiere probarse, quiere tener ritmo para los juegos y por eso se ha olvidado de cifras millonarias imposibles. No es que no se acerque a lo que ganaba en el NBA, es que no llega ni a los 100.000 euros. Según el Mundo Deportivo cobrará lo que dice el convenio colectivo, es decir, 68.337 euros brutos por temporada. Y como va estar la mitad o algo menos, cobrará la mitad o algo menos

Gasol será dirigido por Sarunas Jasikevicius, quien fue su compañero a principios de siglo cuando dejó el Barça para viajar a Memphis tras ocupar la tercera posición en el 'draft' de la NBA. Además, también coincidirá con Nikola Mirotic, excompañero en los Chicago Bulls, así como Álex Abrines y Víctor Claver de la selección española.

El jugador español más exitoso de la historia del basket firma así su vuelta al ‘Viejo Continente’ después de varias semanas en las que ha mostrado a sus seguidores -a través de las redes sociales- sus progresos en la cancha con varios vídeos de entrenamientos y ejercicios de tiro.