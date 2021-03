El directo mensaje del Celta a Luis Enrique y el vacile de La Resistencia de David Broncano

España no ha podido con Grecia (1-1) en un mal y aburrido partido. El internacional español Álvaro Morata, autor del gol, destacó el entramado defensivo de Grecia, tras el empate a uno de España en Granada, y afirmó que en el fútbol moderno, cualquier equipo que sepa defender “te pone en un aprieto”.“Sabíamos el partido que iban a plantear ellos, no he visto el penalti, pero al final es una jugada que cambia el partido. Nos ha costado crear ocasiones cuando ellos se encierran, pero así es el fútbol moderno, cualquier equipo que sepa defender bien te pone en un aprieto”, explicó el ariete.

El problema de España es que no ha sabido hacer ocasiones y ha echado de menos un jugador más decisivo y desequilibrante arriba. Hay muchos delanteros que piden hueco en las convocatorias del seleccionador español. Por eso el Celta ha mandado un mensaje a Luis Enrique nada más acabar el partido. Un mensaje muy directo acerca de Aspas, el delantero gallego del Celta.

Ese mensaje lo ha aprovechado el programa La Resistencia, de David Broncano en Movistar, para recordar un tuit suyo, que tiene mucho que ver con esto.

Mientras Morata ha hablado sobre el penalti señalado en contra de España y ha reconocido que no vio la jugada, pero que cambió completamente el partido. Y remarcó que, en la polémica jugada en la que los de Luis Enrique reclamaron la pena máxima, recibió un golpe.

“Me da un codazo en la cara, pero no merece la pena pensar en eso, tenemos que seguir trabajando para afrontar este tipo de partidos”, indicó.

Acerca de Georgia, próximo rival de la Selección en esta fase de clasificación, dijo que esperan encontrar un rival con una idea de juego similar y que deben estar acostumbrados para cuando lleguen “momentos complicados”.